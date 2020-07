Zaostrili ukrepe: v tem primeru bodo morali duhovniki nositi maske

Slovenski škofje so sprejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa v cerkvah in pri verskih obredih. Kot so sporočili s Slovenske škofovske konference, bodo navodila od torka v veljavi do preklica. Glavna novost je, da verniki ob nedeljskih in prazničnih mašah ob vstopu v cerkev v nabiralnik oddajo listek s svojo telefonsko številko brez imena in naslova. V primeru povečanega števila okužb v lokalnem okolju mora duhovnik nositi zaščitno masko.

Navodila so dopolnjena na osnovi pripomb Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in novih predpisov Vlade Republike Slovenije. V cerkvah in pri bogoslužju bodo tako od torka veljale naslednje novosti. Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik oziroma škatlo oddajo list s svojo telefonsko številko brez imena in naslova. Omenjeno številko bodo v cerkvah hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da po potrebi stopijo v stik z verniki.

Župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepi v posebno mapo oziroma kuverto, na njej označi dan, datum in uro svete maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba, okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove – na primer inšpektorata, policije ali NIJZ – posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši. Župnik oziroma duhovnik o posredovanju podatkov obvesti SŠK.

V primeru povečanega števila okužb morajo duhovniki nositi maske

V primeru svetih maš ob delavnikih oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike. Duhovnik v primeru povečanega števila okuženih v lokalni skupnosti med sveto mašo nosi masko. Med in po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito zračiti. Sveta maša na prostem je dovoljena z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra, razkuževanjem rok, sedežnim redom in oddajo telefonskih številk vseh udeležencev. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži največ 500 vernikov, vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki.

Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljeni. Birme so do nadaljnjega vedno na prostem, izjemoma v cerkvi. Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Če je udeležencev več kot 50, se razdelijo v manjše skupine. Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok morajo pred oratorijem dati pisno soglasje, s katerim prevzemajo odgovornost v primeru morebitne okužbe oziroma karantene.

Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine. V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil lahko vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejme dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij, so še sporočili iz Slovenske škofovske konference.