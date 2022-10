Žalec: po incidentu z zastrupljeno vodo direktor komunale ponudil odstop, župani ga niso sprejeli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji letno zabeležimo od 1.500 do 4.000 okužb z norovirusom. Foto: Shutterstock

O internem nadzoru v žalski komunali je Kos dejal, da je ta pokazal vdor fekalnega izvora v vodovodni sistem. Janežiču so naročili boljše obveščanje uporabnikov pitne vode v Spodnji Savinjski dolini, dnevno kontrolo pitne vode, v sedmih dneh mora pripraviti tudi varnostni načrt ter izboljšati postopke predpriprave pitne vode.

Prav tako so od direktorja komunale zahtevali, da zagotovi pitno vodo, dokler voda iz žalskega vodovoda ne bo neoporečna. Janežič pa se je zavezal, da bo do konca leta izvedel spremembo organizacije poslovanja podjetja.

Epidemija, ki je med prebivalci Spodnje Savinjske doline ob onesnaženju pitne vode izbruhnila v začetku prejšnjega tedna, je očitno izzvenela. Od prejšnjega četrtka namreč niso zabeležili novih primerov prebavnih motenj, je danes povedal strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen.

To ni nič posebnega, letno zabeležimo do štiri tisoč takšnih okužb

O pojavnosti norovirusa v odvzetih vzorcih v vodovodnem sistemu žalske komunale je Eržen dejal, da to ni nič posebnega, saj je okužba zgornjega prebavnega trakta s tem virusom zelo pogosta. V Sloveniji tako letno zabeležimo od 1.500 do 4.000 tovrstnih okužb, ki jim pravijo tudi trebušna gripa. Po Erženovih besedah bolezen zelo hitro mine, težave pa lahko imajo predvsem ljudje z oslabelim imunskim sistemom.

V nedeljo so bili odvzeti novi vzorci vode na osmih lokacijah žalske komunale. Rezultati naj bi bili znani do petka, nato pa bo treba znova odvzeti vzorce. Ko bosta dva vzorca negativna na prisotnost bakterij in virusov, vode ne bo treba več prekuhavati, je dejal Eržen.

Primožič je na ponedeljkovi izredni seji polzelskega občinskega sveta menil, da temeljni vzrok aktualne problematike ni bila ponedeljkova okvara na opremi za doziranje plinskega klora, ampak domnevni vdor snovi fekalnega ali še kakšnega drugega izvora v vodovodni sistem.