Zaključki evropskih odposlancev o Sloveniji precej zadržani #video

Komisija evropskega parlamenta je zaključila preiskavo v Sloveniji. Sedem evropskih poslancev je tri dni preiskovalo stanje pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji pri nas. Tik preden so evropski poslanci danes popoldan stopili pred medije, so jim petkovi protestniki še zadnjič poskušali predstaviti svoj pogled na stanje v državi, a zdi se, da ne najbolj uspešno. Današnji zaključki odposlancev evropskega hrama demokracije, ki resda še niso dokončno stališče, so bili namreč dokaj zadržani.