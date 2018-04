Zakaj velja številka 13 za nesrečno? #video

Video: Planet TV

V oddaji Dan. na Planet TV je bilo danes veliko časa posvečenega vraževerju. Strah pred petkom trinajstega sicer ni osnovan na znanstveni logiki. V Slovenskem etnografskem muzeju hranijo predmete, s katerimi so Slovenci ob različnih življenjskih prelomnicah in preizkušnjah premagovali negotovost ali strah.

Vraževerje je še vedno tako prepleteno z našim življenjem, da se ga po večini niti ne zavedamo. In četudi ga marsikdo povezuje s preprostimi, neukimi ljudmi, je to daleč od resnice. Raziskave so pokazale, da so celo znanstveniki enako podvrženi vraževerju. In tudi ateisti.

Kopitar si najprej zaveže desno drsalko

Še danes številni za srečo ali varnost pred zlimi silami uporabljajo različne obrede in amulete. Ker ti spodbujajo samozavest, so tudi cilji in zato uspehi večji.

Anže Kopitar si najprej zaveže desno drsalko, nato levo. Obred, ki je prerasel v tradicijo v ligi NHL, je, da se igralci od začetka končnice do njenega konca ne brijejo. Atletinja Marija Šestak pa je za finale vedno obula srečne nogavice. Uroš Zorman na tekmah vedno nosi iste nogavice, spodnjice in majico. Ne sname niti križca z vratu, prstana z roke in ure.

Foto: Getty Images

V ZDA več koz 17 milijonov ljudi trpi s fobijo pred petkom 13.

V ZDA za fobijo pred petkom 13. trpi več kot 17 milijonov ljudi, po svetu pa ocenjujejo, da celo okoli 60 milijonov. Vsak petek 13. poslovni svet utrpi 800 milijonov evrov škode, ker ljudje ne želijo na primer leteti z letalom ali opravljati poslov.

Britanski medicinski žurnal je po štiri leta dolgi raziskavi objavil, da je občutno povečano število prometnih nesreč na vsak petek 13ega. K temu močno pripomore psihologija ljudi, ki so na ta dan bolj prestrašeni in pod stresom. Zato pozor, petek 13. se letos ponovi še julija.

V studiu je bila gostja numerologinja Romana Pogorelčnik, ki je razpravljala o zloglasni številki 13.

Nasprotno pa nekateri menijo, da je število 13 srečno. In se zavoljo tega lahko zahvalijo, da so ostali živi. Znan je primer astronavtov Apolla 13, ki so ga izstrelili v vesolje točno ob 13. uri in 13 minut, z izstrelišča števila 39 (3×13). Po hudih težavah so se srečno vrnili na Zemljo.

Video: Planet TV

Črne mačke nesreče ne prinašajo povsod

Veliko vraževerja pa je tudi o črnih mačkah. Kadar nam prečka pot črna mačka, pričakujemo nesrečo. Toda ne povsod in ne od nekdaj: v Angliji prinaša črna mačka srečo, nekoč pa so te sesalce tako vneto častili, da so po njihovi podobi upodabljali celo božanstva. Mačka sicer velja za najbolj skrivnostno in mistično žival, s čuti zazna sevanje, zemeljska magnetna polja, zračni tlak in spremembe vremena.

Kaj vse se je zgodilo na petek, 13.?

Pariz, petek, 13. november 2015. Okoli 21. ure zvečer je zavlada panika. V napadu privržencev skrajne Islamske države je umrlo več kot 100 ljudi. Solze v očeh, žalovanje za preminulimi na pariških ulicah ne pojenja, Francija se je za vedno spremenila.

Dve leti prej je prestižna ladja Costa Concordia nasedla prav tako na petek, 13., v nesreči je umrlo 32 ljudi.

"Fobije na splošno ali pa strah so taka notranja negotovost, neprepričanost o sebi ali pa o vseh stvareh, ki jih doživljamo, občutek, da nimamo nadzora nad stvarmi," je v oddaji Dan. na Planet TV dejala psihoterapevtka Era Erpič.

Vse se je začelo z Rimljani

Razlogi, da velja za najslabši dan v letu, segajo daleč v zgodovino, je dejala kustodinja, število 13 so sovražili že Rimljani.

Vendar kljub temu večina hotelov po svetu nima trinajstega nadstropja, prav tako ne sobe s številko 13. Prav tako je nimajo v Hotelu Cubo v Sloveniji, je pa tam zaradi vraževerja slišati kar nekaj zanimivih zgodb.

"Imeli smo dogodek, za katerega je naročnica želela, da kljub temu, da je 13 udeležencev, pripravimo 14 stolov," je dejal Saša Gjerkiš iz hotela Cubo.