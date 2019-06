Zakaj Miro Cerar ne želi biti več predsednik svoje stranke?

Za SMC je na evropskih volitvah glasovalo le 1,62 odstotka oziroma nekaj manj kot osem tisoč volivcev. V stranki nekdanjega premierja so se po volitvah strinjali, da slab rezultat zahteva podrobno analizo, nekatere kadrovske spremembe in temeljito vsebinsko prenovo.

Cerar se ne bo potegoval za nov mandat

Včeraj je predsednik stranke Miro Cerar sporočil, da se na jesenskem kongresu ne bo znova potegoval za položaj predsednika. Cerar, ki je bil eden od ustanoviteljev, pa tudi edini predsednik stranke do zdaj, je sporočil, da bo stranki pomagal, da bo ostala trden člen koalicije in pomemben dejavnik v slovenskem političnem prostoru. Svojo odločitev o tem bo pojasnil danes. Cerarja so sicer v nekaterih krogih omenjali tudi kot kandidata za evropskega komisarja.

Poleg slabega rezultata je stranka v zadnjem času doživljala kadrovske odhode, v zadnjih mesecih jo je zapustilo kar nekaj vidnih članov, zadnji med njimi je bil nekdanji minister za okolje Jure Leben.

Slab rezultat na evropskih volitvah, močnejši doma

Po evropskih volitvah je sicer SMC v državnem zboru dobila še enega poslanca. Milan Brglez, v prejšnjem mandatu vidni član SMC in predsednik DZ, je kmalu po lanskih parlamentarnih volitvah prestopil k poslancem SD, letos pa je bil na listi te stranke izvoljen v Evropski parlament. Njegovo mesto v DZ bo zdaj zasedel poslanec SMC Dušan Verbič, s tem pa bo imela SMC v državnem zboru spet deset poslancev in bo izenačena z SD.

V SMC naklonjeni povezovanju liberalnih strank

Napoved Cerarjevega odhoda sovpada s povabilom predsednika vlade in stranke LMŠ Marjana Šarca k povezovanju liberalnih strank iz skupine Alde. Ta je po Šarčevem mnenju zagotovilo pred pretirano razdrobljenostjo liberalnega tabora na naslednjih državnozborskih volitvah.

V SMC so že ob povabilu v začetku tedna navedli, da so kot stranka vedno delovali povezovalno, zato tak poziv pozdravljajo. "Sodelovanje liberalnih strank se nam zdi pomembno za dobro delovanje vlade in nadaljnji razvoj Slovenije," so zapisali.