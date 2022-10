Zakaj je cena elektrike v Sloveniji najvišja v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih spletne strani euenergy.live, ki prikazuje dnevna nihanja cen električne energije v državah EU, imamo v Sloveniji trenutno najvišjo ceno elektrike. Tudi sicer se v zadnjih tednih uvrščamo v sam vrh evropskih držav z najdražjo elektriko. Poznavalec elektroenergetskega sistema to stanje pripisuje hkratnemu izklopu jedrske in termoelektrarne iz omrežja. Opozarja, da gre za neodgovorno dejanje.

Podatki prikazujejo cene električne energije, dobavljene na današnji dan, za posamezno državo, ki pa so bile izoblikovane na dražbi dan prej, torej 17. oktobra. Gre za cene, ki se oblikujejo na podlagi dnevnih razmer v električnih omrežjih, proizvodnji, porabi in vremenskih razmer. Dnevno je prikazan tudi skok oziroma padec cen glede na prejšnji dan.

Cena električne energije v Sloveniji trenutno znaša 224 evrov za MWh. Sledijo ji Srbija (219 evrov/MWh), Hrvaška (218 evrov/MWh) in Romunija, Bolgarija, Grčija (215 evrov/MWh).

Najcenejšo elektriko trenutno plačujejo na Norveškem (20 evrov/MWh), Švedskem (26 evrov/MWh), Španija in Portugalska (107 evrov/MWh).

Zanimivo je, da je bilo treba v ponedeljek za elektriko v Sloveniji odšteti 192 evrov/MWh oziroma 16 odstotkov manj. Dražje so elektriko plačevali v Grčiji (200 evrov/MWh), Avstriji (204 evre/MWh), Italiji (214 evrov/MWh) in Srbiji (219 evrov/MWh). V nedeljo je cena elektrike za Slovenijo znašala 147 evrov/MWh.

Vzrok visokih cen zaradi ustavitve Nek in Teš

Gorazd Skubin Foto: Simon Plestenjak Gorazd Skubin, nekdanji generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), trenutno izjemne visoke cene električne energije v Sloveniji pripisuje hkratnemu zaprtju Jedrske elektrarne Krško (Nek) in obeh blokov termoelektrarne v Šoštanju (Teš).

"Tisti odločevalci, ki so električno energijo po takrat 'ugodni ceni' prodali vnaprej, imajo zdaj odprte pozicije in jo morajo po bistveno višjih cenah kupovati na prostem trgu v tujini. Če tega niso naredili vsaj četrt leta prej, gre za neodgovorno dejanje, ker niso znali predvideti aktualnih razmer," je kritičen Skubin. Dodaja, da ko elektrike na trgu zmanjkuje, se njena cena zviša, nekateri trgovci pa to s pridom izkoriščajo.

Skubin opozarja, da remont Nek poteka ob nepravem času. Nekdaj so ga izvajali na 12 mesecev, nato pa so ciklus obratovanja zaradi varčevanja pri gorivu podaljšali na 18 mesecev. Tako so res nekaj privarčevali pri gorivu, zaradi neugodnega jesenskega časa remonta, ko je elektrika dražja, pa je izguba večja.

Še bolj neverjetno pa se mu z vidika zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema zdi, da so hkrati prekinili obratovanje obeh blokov Termoelektrarne Šoštanj. Ker Skubin podrobnosti ustavitve ne pozna, predvideva, da je vzrok v premajhnih zalogah premoga. Pojasni, da je koriščenje uvoženega visokokaloričnega premoga omejeno, saj je kotel termoelektrarne narejen za kurjenje nizkokaloričnega premoga, kot je velenjski lignit. Uvoz nizkokaloričnega premoga pa zaradi visokih transportnih stroškov namreč ni smiseln.

Skubinu je odločitev, da Slovenija naenkrat ustavi proizvodnjo 60 odstotkov električne energije, nenavadna. "To je v nasprotju z vsemi načrti, ki smo jih imeli nekoč določene. Jasno je bilo, da se to ne počne. Zanašanje le na trg ni dobra poteza," še sklene Skubin.