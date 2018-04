Zakaj je bilo danes zjutraj v Ljubljani temneje kot ponavadi? #video

Danes zjutraj so nekateri prebivalci Ljubljane, ki se na delo odpravljajo že pred sončnim vzhodom, morali še posebej paziti na pot pod nogami. V delih Ljubljane je namreč prenehala delovati javna razsvetljava, zato so bili edini vir svetlobe v zgodnjih jutranjih urah mimovozeči avtomobili in luči, ki so odsevale z oken stanovanj.