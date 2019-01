Zagorelo v mariborski Snagi, požar že pogašen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaposleni so požar pogasili tako hitro, da ni prišel do odpadkov.

Foto: STA

Okoli desete ure je zagorelo v skladišču za pretovarjanje odpadkov mariborskega javnega podjetja Snaga, zaradi česar se je nad območjem valil večji oblak dima. Kot je povedala tiskovna predstavnica Snage Petra Hercog, so gasilci medtem požar že pogasili, dim se je razkadil, vzrok za požar pa še ugotavljajo.

Požar je po besedah Hercogove pogašen, gasilci pa še vedno opravljajo požarno stražo. Da ni prišlo do večjega požara, gre po njenih besedah zahvala tudi delavcem Snage, ki so se takoj odzvali in začeli sami gasiti.

Kot je še dodala Hercogova, zdaj prezračujejo del pokrite hale. O vzroku požara za zdaj še ne morejo govoriti, prav tako ni bilo večje materialne škode ali poškodb sicer stare hale. Najverjetneje je prišlo do samovžiga, najpomembnejše pa je, je dodala, da je bilo pogašeno tako hitro, da se požar ni razširil na odpadke.