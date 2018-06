Zagorelo v gasilskem domu v občini Ljutomer #video

Posredovali so gasilci PGD Zgornje Krapje, Spodnje Krapje, Ljutomer, Mota in Cven ter požar pogasili. Gasilci PGD Zgornje Krapje so še očistili prostore in izvajali gasilsko stražo.

V požaru je bilo poškodovanih okoli 40 kvadratnih metrov podstrešja ter približno 36 kvadratnih metrov preostalih prostorov gasilskega doma.

Video: YouTube