Zagorelo na težko dostopnem terenu doline Završnice, pomaga tudi helikopter SV

S kranjske policijske uprave so sporočili, da je v soboto okoli 14.30 zagorelo na strmem in težko dostopnem gozdnem pobočju hriba Kurica nad Završnico. Po doslej znanih podatkih so gasilci s pomočjo helikopterja Slovenske vojske včeraj požar omejili, danes pa z gašenjem nadaljujejo.

Pri gašenju pomagajo tudi gasilci PGD Zabreznica, ki so na družbenem omrežju Facebook delili več informacij, vezanih na požar. Kot so sporočili, so v soboto skupaj z jeseniškimi gasilci aktivirali helikopter za gašenje iz zraka, vendar je zaradi teme z gašenjem prekinil ob 17. uri. V večernih urah so pregledali dostopne točke do samega požarišča, z intervencijo pa nadaljevali danes zjutraj.

Ker helikopter vodo zajema v jezeru Završnica, so prebivalce pozvali, naj se pri jezeru ne zadržujejo.

Pri gašenju pomagajo tudi gorski reševalci GRS Radovljica. Vodja intervencije jeseniških gasilcev Peter Zupan je za Radio Slovenija povedal, da je požarišče pod nadzorom.

Helikopter vodo za gašenje zajema v jezeru Završnica. Foto: Facebook/PGD ZABREZNICA