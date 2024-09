Pozor, vodo bodo zajemali v Bohinjskem jezeru

V soboto pozno popoldne je spet zagorelo na težko dostopnem terenu pod Poreznom na območju Občine Tolmin. Gasilci so požar v soboto deloma pogasili, danes pa se akcija nadaljuje, tudi ob podpori treh letal Air Tractor in helikopterja Slovenske vojske, so sporočili iz urada za obveščanje in alarmiranje Uprave RS za zaščito in reševanje.