Zadnji podatki: 10 novih okužb, umrli še trije ljudje

V torek so v Sloveniji opravili 1.317 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili še deset novih okužb, skupaj 1.418. Umrli so še trije bolniki s covid-19, skupaj do zdaj 89.

V bolnišnicah je bilo 73 bolnikov, kar je pet manj kot dan pred tem. Na intenzivni negi se je včeraj zdravilo 25 bolnikov, kar je eden več kot dan prej. V domačo oskrbo so včeraj odpustili sedem oseb, je na spletu objavila vlada. Do zdaj so v Sloveniji opravili 51.607 testiranj. Med 1.418 okuženimi je 627 moških in 791 žensk.

V Nacionalni raziskavi o razširjenosti COVID-19 je bilo do 28. aprila izvedenih skupno 1223 testiranj, samo včeraj 43 testiranj. Pri 1 osebi (skupno) je bila potrjena okužba.

Na Siol.net v živo prenašamo izjavo za medije, na kateri sodelujejo predsednik Komisije RS za medicinsko etiko Božidar Voljč, državna koordinatorka skupine za paliativno oskrbo pri ministrstvu za zdravje Mateja Lopuh, predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana Marko Noč in vladni govorec Jelko Kacin.

Danes odprtje knjižnic in muzejev ...

Vladni govorec Jelko Kacin je uvodoma dejal, da je vlada včeraj na dopisni seji storila nove korake v strategiji za postopno sproščanje varovalnih ukrepov. Od danes so tako dovoljene storitve nepremičninskega posredovanja, lahko so odprte knjižnice, galerije, muzeji in dimnikarske storitve. Ob tem je pojasnil, da odprtje ni obvezno, vse storitve pa morajo potekati v skladu z usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

... v ponedeljek terase lokalov

Dodal je, da želi vlada ukrepe sproščati takoj, ko so za to izpolnjeni pogoji, ki jih opredeljuje zdravstvena stroka. Vlada je tako odločila tudi, da se lahko od 4. maja v lokalih na prostem izvaja strežba, odprle pa se bodo lahko še nekatere druge dejavnosti. Kaj točno, preverite tukaj. Vlada bo na današnji seji tudi razmislila o dodatnem sproščanju ukrepov.

Epidemija razkrila dobre in slabe plati v zdravstvu

Predsednik komisije za medicinsko etiko Božidar Voljč je povedal, da je epidemija v vseh evropskih državah, tudi v Sloveniji, razkrila marsikaj, kar je v zdravstvu dobrega, pa tudi določene slabosti, ki jih je treba popraviti.

Dodal je, da se v Sloveniji število starejših povečuje izredno hitro in da najhitreje narašča skupina, v kateri so ljudje, stari 80 let in več. To pa so ljudje, ki imajo praktično vsi več kroničnih bolezni, potrebujejo zdravljenje, paliativno oskrbo in so zaradi tega veliko bolj občutljivi za infekcijske bolezni. Če je s kronično boleznijo mogoče zelo dolgo živeti, pa lahko vsaka infekcija organizem, ki je oslabljen zaradi kroničnih bolezni, izredno prizadene, je opozoril.

Kot je dejal, se ob tem pojavljajo vprašanja, ali so starejši v Sloveniji zdravstveno diskriminirani. Če pogledamo čakalnice v zdravstvenih domovih in strukturo hospitaliziranih bolnikov, lahko ugotovimo, da močno prevladujejo starejši bolniki. To pomeni, da s stališča običajnega zdravstvenega sistema, ki deluje, starejši zagotovo nismo diskirminirani, je dejal Voljč.

Drugo vprašanje je, na katerih področjih pa so starejši diskriminirani. Tu je govorec omenil tri področja, ki jih je epidemija koronavirusa razkrila in za katera upa, da se bodo po koncu te uredila. Prvo so domovi starejših občanov, ki so kadrovsko podhranjeni in v katerih je nemogoče vzpostaviti zdravstveni nadzor, ki bi si ga želeli. Druga stvar je to, da pri nas, čeprav se prebivalstvo v Sloveniji stara skoraj najhitreje v Evropi, nimamo stroke, ki se imenuje geriatrija. Tretja stvar je paliativna oskrba, o kateri že zelo dolgo govorimo.