Zadeva Kobra: skupaj obtoženim za več kot 31 let zapora

Okrožno sodišče v Kopru je za krive spoznalo sedem od devetih obtoženih v zadevi Kobra. Skupaj so jim prisodili 31 let in štiri mesece zaporne kazni. Vodja hudodelske združbe Valon Hoxhaj bo po odločitvi sodišča za zapahi preživel devet let in 10 mesecev, medtem ko Ivica Guberac ni kriv. Sodba še ni pravnomočna.

Obalno kriminalno združbo, znano pod imenom Kobra, je policija z vrsto aretacij razbila jeseni 2016. Sojenje je trajalo od lanske jeseni. Tožilstvo je sprva vložilo obtožnice zoper 16 oseb, nekateri obtoženi pa so ob začetku postopka oziroma med njim priznali krivdo.

Tožilstvo je devetim obtoženim očitalo več kaznivih dejanj s področja preprodaje prepovedanih drog in prevažanja ilegalcev čez mejo, za kazniva dejanja pa naj bi se združili v kriminalno združbo. Predlagalo je skupno slabih 59 let zaporne kazni. Za Valona Hoxhaja je zahtevalo enotno zaporno kazen 11 let in osem mesecev zapora, za njegovega brata Dibrana, ki naj bi po Valonovem priprtju prevzel vodenje združbe, pa sedem let zapora ter petletno prepoved vstopa v schengensko območje. Za nogometaša Guberca, v čigar stanovanju naj bi člani združbe hranili del droge, pa je tožilstvo predlagalo kazen petih let zapora.

Zagovorniki obtožencev so navedbe tožilstva zavrnili. Že med obsežnim dokaznim postopkom pa so bili kritični zlasti do izpovedi tajnih policijskih sodelavcev, ki so odkupili drogo od obtoženih.