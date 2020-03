Začetek tedna oblačen in deževen. Konec tedna topleje.

Danes bo oblačno. Občasno bodo manjše padavine, nekoliko več jih bo na Gorenjskem in Koroškem. Meja sneženja bo večinoma med 400 in 600 metri nadmorske višine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki se bo popoldne počasi krepila. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Tudi jutri oblačno in nič kaj toplo

Jutri bo na Primorskem sončno z zmerno burjo. Drugod bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, nato spremenljivo oblačno. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija, napoveduje Arso. Nekoliko višje dnevne temperature lahko pričakujemo proti koncu tedna.

Od ponedeljka zvečer do torka dopoldne bodo najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini dosegli okoli 100 kilometrov na uro.

V sredo in četrtek bo precej jasno z mrzlim jutrom. V sredo bo ponekod še pihal severovzhodnik, na Primorskem pa burja.