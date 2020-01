Začetek največjega predinformativnega sejma

Oglasno sporočilo

Že 12. Informativa – največji vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev – bo 24. in 25. januarja na Gospodarskem razstavišču ponovno predstavila celovito paleto izobraževanj – od srednješolskih pa vse do dodiplomskih in podiplomskih programov, številne poklice ter informacije o štipendijah. V dveh dneh bo največji sejem izobraževanja in poklicev nudil brezplačne informacije in odgovore, ki si jih mladi zastavljajo ob vprašanju KAM NAPREJ? V sklopu 12. Informative pa bo že tretje leto potekal projekt, Moja prva zaposlitev.

NAJVEČJI (PRED)INFORMATIVNI DAN ZA MLADE

Točno tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo po vsej Sloveniji potekali 14. in 15. februarja, bodo mladi na 12. Informativi izobraževalne programe lahko spoznavali na enem mestu. Hkrati bodo lahko pridobili tudi različne, s poklici in izobraževanjem povezane, informacije. Informativa je edinstven (pred)informativni dan za učence, dijake in študente, da spoznajo, katere šole oz. fakultete jim ponujajo katere programe, jih med seboj primerjajo in se odločijo, katero izmed njih bodo obiskali na informativni dan ter kam bodo nato oddali prijavnico za vpis. V letošnjem letu se predstavlja tudi okoli 17 programov iz tujine.

MOJA PRVA ZAPOSLITEV – VEČ KOT 100 DELOVNIH MEST

V letošnjem letu bo na Informativi že tretjič potekal projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev. Mladi bodo lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 zaposlitev, štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev. Zaposlitve bodo ponujali Agiledrop, Vouk, Slovenska vojska, Policija, Ministrstvo za pravosodje, GEN-i, Generali in Iskraemeco.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Tudi na letošnji Informativi ne bo manjkal pester, predvsem pa bogat spremljevalni program, ki bo mladim nudil informacije o nadaljnjem izobraževanju. V predavalnicah se bodo tako s svojim interaktivnim programom predstavili Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Univerza v Mariboru, Slovenska vojska, Kratos, Policija, Go Fast in ASEF. Letos se bo v sklopu predavanj pridružil tudi portal Moja zaposlitev.si – Optius. Obiskovalci bodo tako lahko našli veliko koristnih informacij o izbiri študija, štipendiranju, napakah pri izbiri študija ter še veliko drugih informacij.

V sklopu Informative pa bo to leto potekalo še nacionalno tekmovanje SloveniaSkills 2020, ki ga pripravlja CPI – Center RS za poklicno izobraževanje. Gre za tekmovanje mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let, ki vsake dve leti tekmujejo v osmih različnih panogah. Zmagovalci tekmovanja se bodo udeležili prestižnega tekmovanja EuroSkills 2020, ki bo potekalo od 16. do 18. 9. 2020 v Gradcu.

