Začetek meteorološke pomladi sončen, zima nadpovprečno topla

Začelo se je trimesečno obdobje meteorološke pomladi, ki prinaša v prvih dneh tega tedna sončno in stabilno vreme, medtem ko se konec tedna za kratek čas obetata prehod fronte in ohladitev. Pretekla meteorološka zima pa je bila za večji del Slovenije nadpovprečno topla, imeli smo tudi nadpovprečne količine padavin, ugotavljajo na agenciji za okolje.

Vreme pri nas in v večjem delu Evrope bo v naslednjih nekaj dneh precej umirjeno, saj je nad večjim delom Evrope obsežen anticiklon. "Pričakujemo zelo jasno vreme, večinoma brez oblačka. Tudi temperature se bodo počasi dvignile, čeprav danes in jutri pričakujemo še vedno malo nižje temperature, kot smo jih imeli prejšnji teden, ko so bile celo rekordne," je za STA dejal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso) Blaž Šter.

Temperature bodo danes in v torek nekje od 9 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem, kjer bo pihala še šibka burja, bo nekje do 17 stopinj Celzija. V sredo se bo še nekoliko ogrelo, saj bo v višinah od severovzhoda k nam začel dotekati še nekoliko toplejši zrak. Medtem bodo jutra še hladna, okoli ledišča.

Proti koncu tedna se obeta prehodna sprememba vremena. V četrtek se bo pooblačilo le v hribovitih krajih bolj na zahodu, zapihal bo jugozahodni veter. Petek bo zaradi prehoda fronte že bolj oblačen in tudi hladnejši, od severa se bodo začele pojavljati padavine. Za zdaj kaže na manjšo količino padavin, nekoliko višje kaže na nekaj snega, piše STA.

Konec tedna bo hladnejši

Ob koncu tedna bo hladneje. Temperature v soboto bodo čez dan le okoli pet stopinj, v nedeljo pa med pet in deset stopinj Celzija. V soboto bo še nekaj oblačnosti, v nedeljo pa se bo že jasnilo in bo sončno, je napovedal Šter.

Pomlad je sicer letni čas, ko so ohladitve pogoste, ker nas lahko še dosežejo mrzle zračne mase. Obenem sonce pridobiva na moči, tako da so temperaturne razlike v spomladanskem obdobju lahko v kratkem času velike. V marcu tudi kakšno sneženje ni nič neobičajnega, je še spomnil Šter.

Pretekla meteorološka zima je bila za večji del Slovenije nadpovprečno topla, bilo je ogromno padavin, bistveno več od povprečja, v hribih veliko snega, po nižinah v glavnem dež. Dobra zima v smislu nižjih temperatur in snega je bila le v gorah in ponekod v alpskih dolinah, drugje pa je bila zima dokaj mila, tudi z nekaterimi temperaturnimi rekordi navzgor v februarju, je dejal Šter.

Podrobnejše podatke glede pretekle meteorološke zime klimatologi na Arsu še obdelujejo, še piše STA.