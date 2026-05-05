Na. R., STA

Torek,
5. 5. 2026,
6.52

slovenščina srednja šola dijaki matura

Začenja se splošna matura

matura | K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7.251 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra. | Foto STA

K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7.251 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.

Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo danes v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika.

Letošnji tematski sklop Klanec, Nekoč, Danes, Vedno? za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ivana Cankarja Na klancu ter Tine Vrščaj Na Klancu.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Dijaki bodo 30. maja pisali izpit iz angleščine in 6. junija iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo še 9., 11. in 17. junija. Med 1. in 18. junijem bodo na vrsti pisni izpiti iz izbirnih predmetov.

Ustni izpiti bodo na šolah med 10. in 23. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 13. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov od 7. ure zjutraj maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen prek spleta.

