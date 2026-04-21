Avtor:
M. L.

Torek,
21. 4. 2026,
20.27

Osveženo pred

13 minut

Matematika slovenščina vpis osnovna šola Nacionalno preverjanje znanja

Znani rezultati NPZ: možni še prenosi prijav za vpis v srednje šole

Zadnji preizkus letošnjega NPZ so učenci 3., 6. in 9. razredov opravljali 31. marca, ko so pisali matematiko. Skupno je letos NPZ opravljalo 64.415 učencev, kar je več kot lani, ko jih je bilo 60.064. Po podatkih Državnega izpitnega centra je preverjanje za tretješolce potekalo na 759 osnovnih šolah, udeležilo pa se ga je 21.050 učencev. Šestošolcev je bilo 21.940 na 498 šolah, devetošolcev pa 21.425 na 505 šolah.

Učenci 9. razreda so danes prejeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki sicer ne vplivajo na končne ocene, lahko pa imajo pomembno vlogo pri vpisu v srednje šole, zlasti tam, kjer je vpis omejen. Do 6. maja imajo možnost, da svojo prijavo za vpis prenesejo na drugo šolo ali program. Prvi podatki sicer kažejo slabši rezultat pri slovenščini in nekoliko boljši pri matematiki.

Učenci in starši lahko v šolah zahtevajo ponovno vrednotenje posameznih nalog, če menijo, da te niso bile ocenjene skladno z navodili. Vpogledi v ovrednotene preizkuse bodo potekali tri dni, začenši z dnem, ko bodo rezultati dostopni. Poleg tega imajo učenci in starši dostop do rezultatov tudi prek spletnega portala.

Prvi podatki kažejo slabši rezultat pri slovenščini

Na Državnem izpitnem centru poudarjajo, da bodo uradni rezultati za devetošolce znani maja. Po poročanju Televizije Slovenija pa prvi podatki kažejo, da so učenci pri slovenščini v povprečju dosegli 56 odstotkov, kar je slabše kot lani (62,6 odstotka).

Pri matematiki je povprečje znašalo 54,4 odstotka, kar je nekoliko več kot leto prej. Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič opozarja, da se splošno znanje učencev slabša že dalj časa. Po njenem mnenju bi bilo treba ta trend vsaj ustaviti, saj bi odlašanje s spremembami lahko vrzel le še poglobilo.

Nemir zaradi objav nalog na družbenih omrežjih

Po letošnjem NPZ iz matematike za deveti razred so se na družbenih omrežjih pojavile nekatere naloge iz preizkusa, kar je povzročilo nemir med učenci, starši in šolami. Na Državnem izpitnem centru so zagotovili, da kljub temu regularnost izvedbe ni bila ogrožena. 

Rezultate bodo kmalu prejeli tudi mlajši učenci – šestošolci 4. maja, tretješolci pa 7. maja. 

Čas za prenos vloge za vpis je do 6. maja 

Devetošolci imajo do 6. maja do 15. ure možnost morebitnih prenosov prijav za vpis na drugo srednjo šolo ali drug program. Po podatkih ministrstva se je na 26.008 razpisanih mest v srednjih šolah do začetka aprila prijavilo 23.933 kandidatov, kar pomeni, da so mesta še vedno na voljo v vseh programih, tudi gimnazijskih. 

Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev, kar je nekoliko manj kot lani.

