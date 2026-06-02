Janković: Noben referendum ne bo spremenil zdajšnjega stanja. Milijon evrov raje za otroška igrišča.

Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je danes poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je utemeljil, je bil odlok že umaknjen, parkirišč pa tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Osebno bi milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno.

Janković je na novinarski konferenci zatrdil, da mestna uprava vedno ravna na podlagi zakonodaje ter je dovolila zbiranje podpisov za referendum, ki je bilo izvedeno in uspešno. Mestni svet je v ponedeljek s 27 glasovi za in nobenim proti umaknil dopolnjen odlok, ki bi vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah, pozneje pa na podlagi vložitve zahteve za referendum na občini s 40 glasovi za in nobenim proti še sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku, ki bo 12. julija, je povzel.

Denar bi raje porabili za otroška igrišča

Ponovil je, da so šli v umik zato, da bi Mestni občini Ljubljana prihranili milijon evrov, da bi ta denar raje porabili "za otroška igrišča, nova drevesa, klopce in podobno" ter da ne bi obremenjevali ljudi.

Kot je pojasnil, so sicer trije "ugledni pravniki" menili, da referendum glede na umik odloka ni potreben.

"Na eni strani mi je žal milijona, kolikor bo stal referendum, na drugi strani pa se mi enostavno zdi bolj pomembno, da v tem mestu spoštujemo demokratične vrednote. Bila je tudi varianta, da ne potrdimo referenduma in se gremo pravdat, a mislim, da to absolutno ni potrebno," je povedal. "Zdaj bo zanimiva situacija. Na referendumu bo vprašanje, ki ga je izpostavila civilna iniciativa oziroma (Klemen) Fajs, vezano na odlok, ki ga ni več," je pristavil.

Janković: Referenduma se ne bojim

Župan je ponovil, da se referenduma ne boji: "Tudi slučajno ne, z veseljem grem med ljudmi, kar delam ves čas."

Je pa torej mestni svet s tem, ko je umaknil sporni odlok, izpolnil zahteve civilne iniciative, je nadaljeval. Izida glasovanja ni želel napovedati, saj da nima kristalne krogle. "Jaz vem, da bom šel, ker hodim vedno," je napovedal. Rezultat pa ne bo spremenil ničesar, je prepričan. Prenovljenega odloka, za katerega še vedno verjame, da je bil boljši od obstoječega, ni več. Število parkirišč se ne bo podvojilo, še vedno se ne bo smelo parkirati na zelenicah, pločnikih, intervencijskih poteh, je argumentiral.

Potrdil je še, da je za sredo ob 18. uri v Štepanjskem naselju dogovorjeno srečanje s Fajsom in drugimi predstavniki Civilne iniciative za Ljubljano. Fajs je tudi edini, ki lahko zdaj zahtevo za referendum umakne, je izpostavil.

Civilna iniciativa za Ljubljano bo sicer danes ob 13. uri predstavila razloge za vložitev zahteve za referendum ter komentirala dosedanji odnos mestne občine do referendumske pobude in referenduma.

