Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
8. 5. 2026,
10.39

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
pouk dijaki evakuacija gasilci Kranj gimnazija

Petek, 8. 5. 2026, 10.39

36 minut

Po razlitju živega srebra v Gimnaziji Kranj zapečatili učilnico

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Gimnazija Kranj | Pouk na šoli v preostalih učilnicah poteka nemoteno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica. | Foto STA

Pouk na šoli v preostalih učilnicah poteka nemoteno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica.

Foto: STA

Po četrtkovem razlitju živega srebra v učilnici Gimnazije Kranj je gasilcem dobršen del razlite snovi uspelo poloviti, del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico so zapečatili in čakajo na oceno strokovnjaka, ali je potrebna nadaljnja sanacija. Pouk v preostalih učilnicah poteka normalno.

Kot so v četrtek sporočili z uprave za zaščito in reševanje, se je v izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju nekaj pred 12. uro razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje. Po posvetu s toksikologom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z nevarno snovjo, niso potrebovale zdravstvene pomoči.

Gasilci so po posvetu s pripadnico Ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Kot je za STA pojasnil poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, jim je uspelo že v četrtek poloviti dobršen del razlitega živega srebra, del tega pa je zagotovo stekel med oziroma pod parket.

Učilnico in pripadajoči kabinet so zapečatili. Danes popoldne pričakujejo strokovnjake z Instituta Jožef Stefan, ki bodo izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi ter povedali, ali je minimalna količina, ki je ostala v prostoru, lahko nevarna in ali bo potrebna nadaljnja sanacija ali bodo lahko učilnico odprli.

Indijski delavci
Novice V Kranju izkoriščali indijske delavce: brez plačila in podvrženi opeklinam
policija, slovenska policija
Novice Nasilje na prireditvi v Kranju: trije poškodovani, napadalec pobegnil
pouk dijaki evakuacija gasilci Kranj gimnazija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.