Po razlitju živega srebra v Gimnaziji Kranj zapečatili učilnico

Po četrtkovem razlitju živega srebra v učilnici Gimnazije Kranj je gasilcem dobršen del razlite snovi uspelo poloviti, del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico so zapečatili in čakajo na oceno strokovnjaka, ali je potrebna nadaljnja sanacija. Pouk v preostalih učilnicah poteka normalno.

Kot so v četrtek sporočili z uprave za zaščito in reševanje, se je v izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju nekaj pred 12. uro razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje. Po posvetu s toksikologom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z nevarno snovjo, niso potrebovale zdravstvene pomoči.

Gasilci so po posvetu s pripadnico Ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Kot je za STA pojasnil poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, jim je uspelo že v četrtek poloviti dobršen del razlitega živega srebra, del tega pa je zagotovo stekel med oziroma pod parket.

Učilnico in pripadajoči kabinet so zapečatili. Danes popoldne pričakujejo strokovnjake z Instituta Jožef Stefan, ki bodo izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi ter povedali, ali je minimalna količina, ki je ostala v prostoru, lahko nevarna in ali bo potrebna nadaljnja sanacija ali bodo lahko učilnico odprli.