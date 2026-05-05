Dobro plačan poklic, ki ponuja varno prihodnost

V času, ko se mladi vse pogosteje odločajo za bolj teoretično usmerjene šolske poti, številni poklici, ki so ključni za delovanje družbe, ostajajo v ozadju, delodajalci pa se tako soočajo s pomanjkanjem kadra. Med njimi je tudi mesarstvo, poklic, ki ga pogosto spremljajo predsodki, a ima v resnici eno najpomembnejših vlog v prehranski verigi.

Mesar danes ni več le nekdo, ki opravlja fizično delo. Je strokovnjak, ki razume meso, njegovo kakovost, izvor, obdelavo in končno uporabo. Gre za poklic, kjer se prepletajo znanje, natančnost, odgovornost in vedno bolj tudi razumevanje potreb sodobnega potrošnika.

Čeprav potreba po tem kadru ni množična, je njegova vloga ključna. In prav zato poklic ostaja, saj je eden tistih, ki so nujni že od nekdaj in bodo nujni tudi v prihodnje.

Ko poklic preseže stereotipe V tokratni zgodbi predstavljamo poklic mesarja skozi oči Ane Lesjak, ki je svojo pot začela v triletnem programu, danes pa znanje nadgrajuje na višji stopnji izobraževanja, ter Romea Ogrizka, učitelja praktičnega pouka, ki mladim pomaga razumeti, kaj pomeni postati dober mesar. Poklicna pot Ane Lesjak jasno kaže, da poklicno izobraževanje ne pomeni končne postaje, temveč lahko vodi naprej, v dodatno znanje, razvoj in širše karierne možnosti. S svojo izbiro poklicne poti razbija tudi stereotipe, saj dokazuje, da mesarstvo ni le moški poklic, temveč ponuja številne priložnosti tudi ženskam, ki jih to delo veseli. Pogovarjali pa smo se tudi z Romeom Ogrizkom, učitelj praktičnega pouka, ki dijake uvaja v svet mesarstva in jih tako uči vse od osnovnih tehnik do razumevanja sodobnih zahtev panoge.

Od domače kmetije do prave odločitve

Za Ano odločitev za poklic mesarke ni prišla čez noč, ampak se je razvijala postopoma, izvirala pa je iz okolja, v katerem je odraščala. Prihaja namreč s kmetije, kjer so bila dela, povezana z mesom, del vsakdanjega življenja.

"Za poklic mesarja sem se odločila, saj prihajam s kmetije, kjer so bile koline vedno del vsakdanjih opravil," pove.

Čeprav mesarstvo ni bila njena prva izbira, jo je odločilno prepričal obisk šole. Okolje, program in način dela so jo pritegnili do te mere, da se je odločila za vpis. To je bila odločitev, ki je danes ne bi spremenila: "Če bi danes izbirala, bi še enkrat izbrala enako pot."

Prav ta kombinacija osebne izkušnje, radovednosti in priložnosti, da poklic spozna od blizu, jo je pripeljala do poti, na kateri danes samozavestno gradi svojo prihodnost.

Moški poklic? Niti ne.

Mesarstvo še danes pogosto velja za tipično moški poklic. A izkušnja Ane kaže, da je realnost lahko povsem drugačna.

Čeprav je bila v svojem letniku edina ženska, tega nikoli ni doživljala kot oviro. Nasprotno, delo je bilo razdeljeno enakovredno, vključena je bila v vse procese, poklic pa ji je odprl številne možnosti za razvoj in zaposlitev.

"Mesarstvo velja za moški poklic, ampak se mi vseeno zdi, da je tukaj prostor tudi za ženske. Čeprav sem bila v razredu edina, mi je ta poklic ponudil veliko možnosti, da najdem delo," pove.

Njena izkušnja razbija stereotipe, ki so še vedno prisotni, in odpira pomembno sporočilo: poklici niso določeni s spolom, temveč z interesom, voljo in znanjem.

Poklic, ki zahteva znanje in občutek

Poklic mesarja je danes zajema veliko več, kot si marsikdo predstavlja. Še zdaleč ne gre le za razrez mesa, temveč za razumevanje celotnega procesa, od surovine do končnega izdelka.

Prav to je tisto, kar Ano pri poklicu najbolj pritegne. "Najbolj mi je všeč, da lahko spremljaš celoten potek in izdelavo izdelkov od začetka do konca in da veš, kaj ješ," poudari.

Najbližje ji je področje mesne predelave, kjer se lahko posveti ustvarjanju različnih izdelkov in nadgrajevanju znanja v praksi. Gre za del poklica, ki zahteva natančnost, razumevanje surovin in tudi določeno mero ustvarjalnosti.

Dober mesar danes ni le izvajalec dela, temveč nekdo, ki zna sodelovati v ekipi, komunicirati s strankami in se prilagajati novostim. Pomembno je, da razume, kaj ponuja, zna svetovati in slediti pričakovanjem kupcev, pravi Ana, ki dodaja: "Poklic mesarja je sicer naporen, ampak če to delo opravljaš z veseljem, ni nič težko. Je pa to poklic, kjer lahko veliko ustvarjaš in razvijaš nove izdelke."

Praksa kot pomemben del izobraževalnega procesa

Pri poklicu mesarja teorija sama po sebi ni dovolj, ključne so izkušnje, ki jih dijaki pridobijo skozi praktično delo, poudarja Ana. Prav zato je program zasnovan tako, da je velik del izobraževanja namenjen delu v delavnicah in pri delodajalcih.

Ana izpostavlja, da je bil v času njenega šolanja največji poudarek prav na praksi. Že v prvih letnikih so redno delali v šolskih delavnicah, kasneje pa pridobivali izkušnje tudi v realnem delovnem okolju.

Takšen način učenja omogoča, da dijaki postopoma razvijejo samostojnost in samozavest. Ob tem pa ima pomembno vlogo tudi teoretična podlaga. "Poleg praktičnega izobraževanja je zelo pomembna tudi teoretična osnova, saj je ta ključna, da znamo iz osnovne surovine ustvariti izdelek, ki ga lahko ponudimo kupcu," razloži.

Prav povezovanje obeh vidikov, prakse in teorije je tisto, kar mlade pripravi na realne izzive poklica in jim omogoča, da svoje znanje uspešno prenesejo v delovno okolje.

Delo je zahtevno, a ob pravem odnosu ni nič pretežko

Poklic mesarja prinaša tudi fizične izzive, še posebej v določenih delih procesa, kot je delo v klavnici. A kot poudarja Ana, to ni nekaj, kar bi jo odvrnilo. Če človeka delo veseli, tudi zahtevnejši deli postanejo del poti, ki jo z veseljem sprejmeš.

Prav odnos do dela je tisti, ki na koncu odloča, ali poklic doživljaš kot napor ali kot priložnost, še pravi Ana.

Mesarstvo danes: več nadzora, več znanja, več kakovosti

Mesarstvo se je v zadnjih letih močno spremenilo. Če je bilo nekoč delo bolj fizično in manj regulirano, danes zahteva bistveno več znanja, odgovornosti in razumevanja procesov.

Kot pojasnjuje učitelj Romeo Ogrizek, so danes v ospredju sledljivost živil, več nadzora in upoštevanje strogih higienskih standardov, kot je sistem HACCP.

Pomembno vlogo ima tudi tehnologija, ki olajša določene fizične procese in omogoča boljšo kakovost izdelkov. A kljub temu ostaja ključno razumevanje surovin in postopkov tisto, kar dobrega mesarja loči od povprečnega.

Spremenila so se tudi pričakovanja kupcev

Kupci danes kupujejo manj, a bolj premišljeno, več poudarka dajejo kakovosti, izvoru mesa in načinu priprave. Tem trendom sledi tudi razvoj panoge, kjer so vse bolj v ospredju ekološko meso, zorenje mesa ter pripravljeni izdelki, ki odgovarjajo sodobnemu načinu življenja.

Mesarstvo tako danes združuje tradicijo in sodobne pristope in prav ta kombinacija mu daje novo vrednost ter pomembno vlogo v prihodnosti.

Od prve zaposlitve do lastne dejavnosti

Ena od pomembnih prednosti poklica mesarja je, da mladim po zaključku izobraževanja ponuja zelo konkretne in raznolike možnosti. Gre za deficitaren poklic, kar pomeni, da je povpraševanje po usposobljenem kadru veliko in so možnosti za zaposlitev dobre.

Mladi se lahko zaposlijo v mesnicah, mesni industriji ali trgovinah, hkrati pa imajo odprto pot tudi do nadaljnjega izobraževanja. Prav to pot je izbrala tudi Ana, ki je svoje znanje nadgrajevala vse od poklicne šole do višješolskega študija.

A poklic ne ponuja le zaposlitve, odpira tudi vrata podjetništvu. Mesarstvo omogoča, da posameznik razvije lastne izdelke, ustvari svojo ponudbo in sčasoma zgradi lastno zgodbo.

Tudi Ana razmišlja v tej smeri. Po koncu šolanja si želi ostati v okolju, kjer že dela, dolgoročno pa jo privlači ideja o lastni mesni predelavi ali celo kmečkem turizmu. Njen glavni cilj pa je preprost, a zelo poveden: ”ustvarjati izdelke, zaradi katerih se bodo stranke vedno znova vračale.“

Prav ta širina možnosti, od zaposlitve do samostojne poti, daje poklicu dodatno vrednost in mladim omogoča, da si prihodnost oblikujejo po svojih željah.

Poklicne poti prihodnosti se začnejo tukaj Poklicno izobraževanje mladim omogoča, da pridobijo znanje, ki je neposredno uporabno in iskano. V svetu, kjer štejejo spretnosti in razumevanje dela, takšna pot pomeni trdno osnovo za prihodnost. Za vse, ki razmišljajo o svoji poti: največ vrednosti pogosto prinesejo prav poklici, kjer lahko z lastnim znanjem in spretnostjo ustvariš nekaj oprijemljivega.

