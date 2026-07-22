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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
16.07

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Borut Rončević primanjkljaj izobraževanje minister

Sreda, 22. 7. 2026, 16.07

1 ura, 5 minut

Minister Rončević: Stanje je alarmantno. Primanjkuje 133 milijonov evrov.

Avtorji:
Sa. B., STA

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Borut Rončević | "Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," so navedli besede ministra Rončevića. | Foto STA

"Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," so navedli besede ministra Rončevića.

Foto: STA

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov, od tega največ, 111,6 milijona evrov, na področju osnovnih in srednjih šol, so zapisali v sporočilu za javnost. Minister Borut Rončević je stanje označil kot alarmantno.

Kot so danes sporočili z omenjenega ministrstva, pri visokem šolstvu primanjkljaj znaša 21,3 milijona evrov, in sicer 20 milijonov evrov primanjkuje pri zakonskih obveznostih financiranja visokega šolstva, 1,3 milijona evrov za raziskovalno infrastrukturo FAIR.

"Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," so ob tem navedli besede ministra Rončevića.

Pojasnili so, da je ministrstvo pregledalo vse možnosti notranjih prerazporeditev in racionalizacije znotraj svojega finančnega načrta. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb. Ostaja pa odprt primanjkljaj v višini približno 113 milijonov evrov, ki ga z obstoječimi proračunskimi sredstvi ni več mogoče pokriti, so dodali.

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