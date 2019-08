Keltiko v Zali bodo odprli dva dni pred načrtovanim #video

"Zahvala gre v prvi vrsti sodelavcem in izvajalcem, da stvari tečejo po načrtih. Zahvala gre tudi ljudem za razumevanje, da mora biti ta sicer zelo prometna cesta ta mesec dni zaprta," je v izjavi po ogledu gradbišča na cesti Idrija-Godovič, ki so se ga udeležili tudi predstavniki medijev, dejala Alenka Bratušek.

Piloti že nameščeni

Po besedah vodje projekta z direkcije za infrastrukturo Karmen Cian so pravkar zaključili nameščanje pilotov, zdaj pa izdelujejo temeljne grede za galerijo, s čimer bodo končali do 30. avgusta. Nato bodo letos pod polovično zaporo do konca izvedli temeljenje galerije in njeno zadnjo steno, dvosmerni promet pa bodo omogočili do konca leta.

Foto: Domen Anderle

"Predvidoma marca prihodnje leto bomo gradbišče znova odprli, kar je sicer odvisno od vremenskih razmer. Takrat bomo postavili stebre in zgradili strop galerije, zaradi nevarnosti padajočih skal pa bo imela galerija tudi nasutje. Pričakujemo, da bomo dela v celoti zaključili v začetku oktobra prihodnje leto," je pojasnila.

Poudarila je še, da je kar nekoliko presenetljivo, kako dobro in brez zapletov potekajo dela. "Vse poteka tako, kot smo predvidevali; tudi finančno," je dodala. Vrednost del je 2,98 milijona evrov.

Foto: STA

Na idrijski občini so bili z usklajevanji in pripravami na zaporo po besedah župana Tomaža Venclja zadovoljni. "Z direkcijo smo se dogovorili tudi za delno posodobitev dveh obvoznih poti, s čimer smo na občini zelo zadovoljni," je poudaril.

Župan Cerknega izrazil zadovoljstvo

Po njegovih podatkih so tudi prebivalci zaporo kljub prvotnemu negodovanju dokaj dobro sprejeli. "Tudi podjetja, predvsem velika, so se pripravila in stvar poteka, kot mora," je povedal.

Tudi župan Cerknega Gašper Uršič je povedal, da na terenu niso zaznali posebnih težav zaradi zapore. "Ministrstvo in direkcija za infrastrukturo sta obvoze in informiranje na terenu opravila zelo korektno. Tudi vsi predhodni dogovori o sanacijah cest v občini so bili uresničeni; celo v večji meri od pričakovanega. Pozitivno je tudi to, da vidimo, da ima direkcija posluh tudi za ostale odprte zadeve v naših občinah," je dejal.

Foto: STA

Z deli, ki jih izvaja družba Kolektor CGP, so začeli 21. maja, ko so tudi vzpostavili polovično zaporo ceste. Popolno zaporo so vzpostavili 29. julija.

Letos bodo z deli predvidoma končali do 29. decembra, v drugi gradbeni sezoni prihodnje leto pa je gradnja predvidena med 28. marcem in 27. septembrom. Popolne zapore ceste so predvidene dvakrat po pet dni (okvirno med 11. in 15. aprilom ter med 4. in 8. julijem), dvakrat po dva dni (okvirno 20. in 21. junija ter 5. in 6. septembra) in enkrat en dan (okvirno 27. septembra).

Foto: STA V preostalem času gradnje je predvidena izvedba del pod polovično zaporo z enosmernim izmeničnim prometom. V času popolnih zapor so vzpostavljeni obvozi po državnih cestah, in sicer za ves promet nad skupno maso 7,5 tone po cestah Logatec-Nova Gorica-Tolmin-Idrija, za vozila do skupne mase 7,5 tone pa po cestah Logatec-Žiri-Govejk-Marof-Spodnja Idrija.