Zabavno, prijetno in koristno

Oglasno sporočilo

1. Mali kuharski pomočnik

Otroka določite za svojega novega kuharskega pomočnika, ki vam bo pomagal pri nakupovanju in pripravi oziroma kuhanju obrokov. Ponujamo vam nekaj odličnih receptov, ki so nastali v sklopu projekta Kuhna pa to!.

Pomembno je, da otrok sodeluje pri samem postopku priprave hrane. Lahko na primer opere in nareže sadje in zelenjavo ter vam pomaga dodajati sestavine v lonec, mešati itd. Zadolžitve seveda prilagodite njegovi starosti. Ne pozabite poudariti, da je obrok pripravil sam, na kar bo seveda zelo ponosen. To pa je dodaten razlog, da hrano vsaj poskusi.

2. Okušanje skozi igro

Otroci jedo z očmi. To pomeni, da mora biti hrana na krožniku že na videz okusna. Z nekaj domišljije lahko barvito zelenjavo in sadje spremenite v zanimivo sliko. Solata lahko postane zelenica, na kateri rastejo drevesa iz brokolija, rože iz paradižnika, korenčka in rdeče paprike. Po zraku letajo ptički iz fižolčkov, nad njimi pa se na nebu smeje sonce iz rumene paprike ali koruze. Na podoben način lahko ustvarite sadni krožnik ali pripravite sadna nabodalca, med katera lahko nanizate tudi suho sadje.

3. Superjunaki za zgled

Otroci se učijo z zgledom, tudi prek junakov, s katerimi se izredno hitro poistovetijo in jim nato sledijo. Če so to superjunaki s supermočmi zelenjave in sadja, pa je vpliv nanje še toliko večji. Še posebej, če se lahko z njimi tudi igrajo.

Spoznajte junake Super Foodies

Nepremagljivi Super Foodies so prijatelji, ki kar pokajo od moči in zdravja. Osemindvajset superjunakov otroke na igriv način izobražuje o pomenu uravnotežene prehrane ter rednem uživanju sadja in zelenjave. Kot vsi superjunaki, imajo tudi junaki Super Foodies svoje nasprotnike. To so Škodljivčki, ki jih poskušajo ovirati na vse načine.

Zbirajte domine in se igrajte

Predstavljamo vam družabno igro, ki jo lahko igrate na dva načina – kot domine ali spomin. Na eni strani so narisane pike za igranje domin, na drugi pa bitja Super Foodies, s katerimi lahko igrate spomin.

Domine z 28 junaki Super Foodies otroci zbirajo in se z njimi igrajo. Za vsakih 20 evrov nakupa v Sparu ob predložitvi SPAR plus kartice prejmete eno domino. Vsak teden pa ob nakupu določenih, posebej označenih izdelkov dobite dodatno domino. Paketek z dvema dominama lahko tudi kupite, prav tako platneno vrečko ter škatlo za shranjevanje z igralno ploščo in štirimi dominami.

Pridružite se Nepremagljivim!

Vragolije Super Foodiejev lahko spremljate tudi na Sparovi spletni strani. Tam je Akademija Nepremagljivih, v kateri lahko sodelujete ter se potegujete za tedenske in glavno nagrado. Če pravilno rešite naloge posamezne stopnje, se uvrstite v tedenski žreb za praktični zvočnik, super nahrbtnik in trendovsko rolko. Ko opravite vse štiri stopnje Akademije Nepremagljivih, pa sodelujete v žrebu za glavne nagrade – enega izmed petih otroških električnih skirojev. Spletna Akademija pa ima še dodano vrednost - otroci prek igranja iger spoznavajo pomen uravnotežene prehrane ter rednega uživanja sadja in zelenjave.

Super Foodies kot navdih za dobrodelnost Junaki Super Foodies imajo še eno supermoč. Navdihnili so podjetje Spar Slovenija, ki bo v okviru dobrodelne akcije doniralo 5.000 evrov društvu Sladkorčki (Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami) za nakup IR-lučke za pomoč pri odvzemih krvi za najmlajše otroke. Društvo je humanitarna organizacija, ki pomaga otrokom, mladostnikom in mladim odraslim s sladkorno boleznijo tipa 1 ter njihovim družinam.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA D.O.O.