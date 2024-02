Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba Dars je za dobavo, vzpostavitev delovanja in vzdrževanje opreme sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestah izbrala ljubljansko družbo Intermatic, katere ponudba je znašala 434 tisoč evrov brez davka, kaže objava na portalu javnih naročil.

Ponudba Intermatica, ki znašala 434 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost (DDV) oz. okoli 529.480 evrov z DDV, je bila ekonomsko najugodnejša, kar je bilo merilo za izbiro. Po podrobnejšem pregledu so ugotovili, da ponudba izpolnjuje vse pogoje naročnika, ustreza njegovim potrebam in zahtevam ter ni ocenjena za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, je v odločitvi, ki je bila na portalu javnih naročil objavljena 1. februarja, navedel Dars.

Na javno naročilo, objavljeno 17. oktobra lani, sta prispeli še dve ponudbi. Družba S-TMM bi naročilo izvedla za 496.858 evrov brez DDV oz. 606.167 evrov z DDV, družba ASIST pa za 574.190 brez DDV oz. 700.512 evrov z DDV.

Mogoča še zahteva po reviziji

Na odločitev o izbiri izvajalca je mogoča vložitev zahtevka za revizijo, in sicer v osmih delovnih dneh od objave na portalu javnih naročil.

Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena na štajerski avtocesti na območju trojanskih predorov v smeri Maribora, na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja, na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane in na dolenjski avtocesti na območju višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta.

Širitev sistema na druge dele avtocestnega omrežja za zdaj ni predvidena, so oktobra lani pojasnili v Darsu.

Rok za vzpostavitev 20 mesecev

Najvišjo dopustno vrednost ponudb brez DDV je Dars določil pri 835 tisoč evrih, rok za vzpostavitev sistemov je 20 mesecev od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.

Dars je sicer podobno javno naročilo objavil že junija predlani, a je naročilo, še preden bi prejel ponudbe, ustavil. Kot so pojasnili na Darsu, je bila povod za to ukinitev avtocestne policije.

Glavni cilj vzpostavitve sekcijskega merjenja hitrosti je umiriti hitrost na avtocesti na daljših razdaljah in s tem povečati varnost.

Policija bo upravljala s sistemom

Sistem bo meril povprečno hitrost vozila med vstopno točko A in izstopno točko B. Če bo višja od dovoljene, bo voznik kaznovan. S sistemom bo upravljala policija, ki bo prekrškarjem tudi izrekala globe.

V Darsu so oktobra še pojasnili, da se je testni sistem, ki je v letu 2017 začasno deloval na štajerski avtocesti na območju trojanskih predorov v smeri proti Ljubljani, pokazal kot učinkovit, saj so se hitrosti takrat umirile.