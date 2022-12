Za tako silvestrovanje morate odšteti 150 evrov #video

Slovenska zdravilišča tudi v zadnjih urah letošnjega leta pokajo po šivih. V Thermani Laško denimo so imeli za božič zapolnjene vse kapacitete, za novoletne praznike pa so 90-odstotno zasedeni. Večji del gostov, več kot tretjina, je Italijanov.

Za silvestrovanje z bogato večerjo bo potrebno odšteti 150 evrov na osebo. Najdaljšo noč v letu bodo njihovi gostje lahko pričakali na dveh lokacijah, v slavnostni dvorani je prostora za 130 gostov, ob bazenu pa za 250. Prostih je samo še nekaj mest.

Gostje so večinoma iz Italije

V veliki slavnostni dvorani hotela Thermana Laško je bilo v popoldanskih urah že vse nared za slavnostno silvestrsko večerjo z DJ-jem, letos je vse v znamenju zlate barve, razlaga Nina Pader, vodja marketinga. Približno 80 odstotkov gostov na gala večerji je Italijanov.

"Letos bomo silvestrovali na dveh lokacijah. Ena od teh bo velika dvorana hotela, kjer so bo odvijalo zlato silvestrovanje, vse bo v znamnenju zlate barve, silvestrski meni bo zelo privlačen, kot na primer počasi pečen piščanec s kurkuko, muse, dimljen losos z granatnim jabolkom," je pojasnila Paderjeva.

Še 250 gostov pa bo najdaljšo noč pričakalo ob bazenu pod stekleno kupolo, kar v kopalkah, tudi zanje so pripravili zanimiv program, ki je najbolj primeren za družine. "Bazeni pod stekleno kupolo bodo najdaljšo noč dobili malček drugačno podobo, letos smo si zamislili zabavo v stilu mavrice in samorogov in tako bo bazen izgedal, dekoracije, samorogi, gre za bolj družćinsko silvetsrovanje, veliko animacije, igre in plesne animacije in podobno," je dodala Paderjeva.

Božično-novoletni prazniki so sicer eden vrhuncev v zdraviliškem turizmu, tokrat so njihove kapacitete kar 90-odstotno zasedene, daleč največ je italijanskih gostov, sledijo pa nemški gostje.