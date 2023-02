Za pusta Čuki in Challe Salle

Oglasno sporočilo

V našem največjem nakupovalnem središču Citypark se nenehno razvijajo in so ponosni na to, da uvajajo novosti, skozi katere želijo nakupovalno izkušnjo narediti še boljšo. Zelo pomembno jim je, da bodo prenovili hladilno zračenje z vso opremo in namestili fotovoltaične sisteme. Z 1,3 milijona evrov vredno investicijo bodo zgradili sončno elektrarno z močjo 754 kilovatov.

Vodja marketinga Maja Vidmar, center manager Andrej Ropret in direktor SES Slovenija Toni Pugelj. Foto: Robert Krumpak

Proizvodnja sončne elektrarne na Cityparku bo enakovredna letnim potrebam po električni energiji 435 gospodinjstev, imela bo 1.816 panelov, s čimer bodo zmanjšali emisije CO2 za 205 ton. To je enako, kot če bi zasadili skoraj deset tisoč dreves. V okviru tega bodo izboljšali tudi strešne površine, kamor bodo vgradili t. i. zeleno streho. Gre za zmanjševanje toplotne obremenitve na tem območju, tako da se obstoječi prod nadomesti z vegetativnim zelenim slojem (mahovi in lišaji). To je iz vidika ustvarjanja novih zelenih površin v toplotnih jedrih mest pomemben doprinos k lokalnemu okolju.

Center manager Cityparka Andrej Ropret. Foto: Robert Krumpak Paradni konj slovenskih nakupovalnih središč letos praznuje 21 let obstoja. Imajo več kot 120 trgovin in lokalov, pri njih pa je mogoče najti tudi najprestižnejše blagovne znamke. Mnoge so na slovenski trg vstopile ravno prek njih, na primer New Yorker, Gap, Pandora, Samsung, Calvin Klein, Nespresso, medtem ko Primark, MAC in Lego najdete le pri njih. "Smo vodilni pri postavljanju trendov in se trudimo, da na slovenski trg vedno kot prvi ali med prvimi pripeljemo najbolj zaželene in največje blagovne znamke," je pojasnil center manager Andrej Ropret.

V vsem tem času so vedno poskrbeli za pestro dogajanje, saj so v 21 letih zabeležili več kot štiri tisoč dogodkov. Obiskovalcem so številna posebna doživetja polepšala trenutke in jim narisala nasmeh na obraz. Bilo je marsikaj, od razstave eksotičnih avtomobilov, čebelnjakov do živahnega vrtnarjenja, otroških predstav, koncertov, zumba zabave, obiska tovornjaka Coca-Cola in drugih programov. Tudi letošnje leto ne bo izjema. Z novim letom so odprli mini golf igrišča, organizirali ustvarjalne delavnice in odprli sezono gledališčnih predstav ter Valentinov sejem.

Ta petek bodo imeli mini DJ akademijo. Pred nami je tudi pust, ki bo masten okoli ust z brezplačnimi krofi, saj ga prejmejo vse maske. Pustno masko si boste lahko dodelali ali obraz poslikali to soboto med 12. in 16. uro. Pozneje, ob 15.30, pa si lahko ogledate pustno povorko pred trgovino Humanic, čemur sledi tudi zabava s Čuki ob 16. uri. Na pustni torek, 21. februarja, bo za najmlajše med 14.30 in 17.30 organizirana otroška ustvarjalnica, ob 17.30 pa si lahko ogledate povorko, če ste jo morda zamudili v soboto. Temu bo sledil koncert priljubljenega raperja Challeta Salleta.

Citypark je največje nakupovalno središče v Sloveniji. Foto: Robert Krumpak

Ne zamudite bogatega pustnega rajanja in Dežele bungee trampolinov, kjer se lahko zabavajo tako otroci kot tudi mladi po srcu. Poleg tega ne pozabite spremljati nagradnih iger na družbenih omrežjih, kjer lahko osvojite darilne bone Desetak, ki letos praznujejo desetletnico obstoja. Marca bodo imeli tudi razstavo brezčasnih motorjev Harley Davidson in tradicionalno srečanje eksotičnih avtomobilov ter njihovih ljubiteljev na strehi garažne hiše. Tudi letos bodo imeli modno kampanjo revije Metropolist z vplivneži, razstavo mestnega vrtnarjenja, turnir v košarki, nočno nakupovanje in druge zanimive dogodke. Vabijo vas tudi, da prelistate njihovo revijo Metropolist, ki izhaja že sedmo leto, in spoznate praktične nasvete, priložnosti za kreativne stilske kombinacije in ideje za kakovostno preživljanje prostega časa.

Direktor družbe SES Slovenija Toni Pugelj. Foto: Robert Krumpak Za še večjo okoljsko ozaveščenost uporabljajo sistem upravljanja energije, ki ustreza standardu EN ISO 50001:2018, ki ga je uspešno certificiral TÜV Austria. Za nadaljnje aktivno zmanjševanje porabe energije in doprinos k do okolja prijaznemu delovanju so tudi skrajšali delovni čas. "Družba SES je zavezana k do okolja prijaznemu delovanju in varčevanju z viri na vseh svojih 30 nakupovalnih destinacijah, aktivno zmanjševanje porabe energije pa je na dnevnem redu že več let," je ob tem še pojasnil direktor družbe SES Slovenija Toni Pugelj.

Nakupovalno središče Citypark upravlja podjetje SES Spar European Shopping Centers. Citypark, ki letos praznuje 21. rojstni dan, je z več kot 120 trgovinami in lokali največje nakupovalno središče v Sloveniji. Ponuja najprestižnejše blagovne znamke, zagotavlja najvišjo kakovost storitev in postavlja modne trende. Leta 2019 ga je obiskalo več kot devet milijonov ljudi, zanje so pripravili približno 250 dogodkov. Citypark je eno od petih nakupovalnih središč, ki jih v Sloveniji upravlja družba SES Center Management. Več informacij na www.citypark.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v osrednji, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. Leta 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria. Več informacij na www.ses-european.com.

