Za pametno premikanje, čistejši zrak in boljše zdravje

Foto: Edo Einspieler

V mednarodni skupnosti je dozorelo spoznanje, da segrevanje ozračja predstavlja veliko grožnjo naravnemu okolju ter življenju na zemlji in da je obvladovanje podnebnih sprememb največji izziv, s katerim se spopada človeštvo. Nepreudarno poseganje v naravo, gospodarske aktivnosti, ki ne upoštevajo okoljskih zavez in način življenja, ki ne spoštuje vrednot trajnostne mobilnosti, preprosto nimajo več prihodnosti.

Znano je, da je promet eden glavnih povzročiteljev emisij toplogrednih plinov, zato ukrepi na tem področju predstavljajo veliki izziv in so ključni na poti do temeljnega cilja – nizkoogljične družbe. V Celju smo jih opredelili s celostno prometno strategijo Mestne občine Celje, njeno osnovno vodilo in sporočilo pa je, da je treba za uresničevanje trajnostne mobilnosti spremeniti potovalne navade. To v praksi pomeni, da se v službo, šolo, trgovino in po opravkih namesto z avtomobilom odpravimo peš, s kolesom, javnim prevozom ali drugimi alternativnimi oblikami trajnostne mobilnosti.

Mestna občina Celje je v zadnjih letih s pomočjo evropskih in državnih nepovratnih sredstev uresničila številne ukrepe in projekte za uveljavljanje trajnostne mobilnosti v mestu in njegovi okolici. S tem ljudem omogoča, da spreminjajo svoje mobilne prakse, da zaživijo bolj zdravo in s svojim ravnanjem prispevajo k čistejšemu zraku in bolj prijaznemu življenjskemu okolju.

V Celju smo tako leta 2018 uvedli sistem javne izposoje koles KolesCE, ki je postal zelo priljubljen, saj imamo že deset tisoč registriranih uporabnikov. V teh dneh smo izvedli tudi najbolj obsežno širitev od ustanovitve sistema in s pomočjo sredstev Eko sklada kupili 71 novih koles (43 električnih in 28 navadnih) ter postavili dvanajst novih postaj. Te iz središča Celja širimo tudi po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. V Celju imamo zdaj 34 postaj in 221 koles.

V Mestni občini Celje se zavedamo, da je za večjo uporabo koles kot načina vsakodnevne mobilnosti nujna tudi izgradnja kolesarske infrastrukture, zato v zadnjih dveh letih intenzivno gradimo mrežo kolesarskih povezav. Nekatere odseke gradimo na novo, nekatere obnavljamo, ponekod urejamo talne oznake za t. i. območja sharow space, ki jih skupaj uporabljajo kolesarji in vozniki avtomobilov. Mesto bo tako dobilo 30 kilometrov novih kolesarskih poti, v prihodnjem letu jih bo tako skupno že 60 kilometrov.

Zelo dobro je v mestu zaživel tudi javni mestni potniški promet – Celebus, ki vozi od leta 2019. Mestna občina Celje je za uvedbo te storitve s pomočjo sredstev Eko sklada kupila deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki so okolju prijazna vozila. V sodelovanju z Energetiko Celje in s pomočjo evropskih sredstev pa je postavila sodobno polnilnico CNG. V MOC si želimo ob novih razpisih Eko sklada še razširiti floto z novimi avtobusi na CNG, uvesti nove mestne linije in jih razširiti tudi na primestna območja.

Foto: Edo Einspieler

Z uvajanjem možnosti za trajnostne oblike prevoza in gibanja želimo iz mestnega središča postopoma umakniti čim več motornega prometa in ustvariti mesto, ki bo bolj prijazno pešcem in kolesarjem. S projektom poskusne ureditve dela Gubčeve in Lilekove ulice je takšno postalo tudi to območje. Večina ljudi ukinjanje prostora za avtomobilsko pločevino v mestnem jedru sprejema pozitivno, nad novo podobo ulic ob Tehnoparku so Celjani in obiskovalci navdušeni.

Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da je vsako gibanje − hoja ali kolesarjenje − še kako blagodejno in dragoceno, zlasti ob sodobnem sedečem načinu življenja.

Tudi prakse iz drugih evropskih mest kažejo, da takšne spremembe v korist trajnostni mobilnosti ljudje postopoma sprejmejo, prilagodijo svoje navade in sčasoma postanejo tudi bolj zadovoljni z novo ureditvijo.

Kot učinkovito obliko kombiniranja prevozov v smislu trajnostne mobilnosti smo lani poleti zgradili tudi prvo vozlišče Park & Ride na Ulici XIV. divizije. Tisti, ki na primer prihajajo v Celje iz Laškega ali tudi iz drugih krajev, lahko svojega jeklenega konjička pustijo na tem parkirišču, ki je neposredno ob Savinji. Potem pa se lahko v službo in po drugih opravkih napotijo s kolesom (na tem mestu je ena največjih postaj sistema KolesCE v Celju), peš ali s Celebusom. P & R vozlišče je namenjeno tudi parkiranju avtodomov.

Foto: Jan Grušovnik

(Novo)vzpostavljene oblike trajnostne mobilnosti in temu prilagojeno prometno infrastrukturo v mestu (Kolesce, Celebus, P & R, mreža kolesarskih povezav, električne polnilnice) bomo kmalu nadgradili tudi s tehnološko naprednimi rešitvami v okviru projekta Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje. Projekt bo omogočal pridobivanje vseh potrebnih informacij za najboljšo uporabo prevoznih sredstev. V sklopu te naložbe, ki bo sofinancirana z evropskimi sredstvi, bomo kupili novo strojno opremo, vzpostavili nove programske rešitve, kot sta na primer izdelava spletne in mobilne aplikacije. Postavili bomo usmerjevalne in velike interaktivne table, ki bodo občanom ter obiskovalcem posredovale informacije o zasedenosti parkirišč in ki bodo dosegljive tudi na spletni strani ter v mobilni aplikaciji.

Trajnostna mobilnost v Celju v številkah:

KolesCE

1,5 milijona evrov vrednost investicije

700 tisoč evrov sofinanciranje ESRR in kohezijski sklad EU

Kolesarske povezave

2,3 milijona evrov

1,2 milijona evrov ESRR

Celebus

1,4 milijona evrov

1,0 (pribl.) milijona evrov nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada

Polnilnica CNG

1 milijon evrov

200 tisoč evrov iz Instrumenta za povezovanje EU

Park & Ride

445 tisoč evrov

229 tisoč evrov iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN)

Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice

1,3 milijona evrov

594 tisoč evrov sofinanciranja ministrstva za infrastrukturo

*preostala sredstva za naložbe je prispevala Mestna občina Celje iz proračuna

Mestna občina Celje v Evropskem tednu mobilnosti (ETM) Skupaj z Zavodom Vozim se pripravljamo na Evropski teden mobilnosti, ki bo letos od 16. do 22. septembra in bo po vsej Sloveniji potekal pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno. Ponosni smo, ker je Mestna občina Celje ena od sedmih slovenskih občin, ki bodo letos dobile priznanje za 20-letno sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti. Skupaj z Zavodom Vozim in v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje, Celjskim mladinskim centrom, Zavodom Celeia Celje, Policijsko postajo Celje, Centrom za krepitev zdravja, NIJZ in celjskimi vrtci ter šolami pripravljamo bogat program različnih aktivnosti, ki bodo zanimive vsem generacijam. Parkirna dneva bomo pripravili v četrtek, 16. septembra, in v sredo, 22. septembra, med 9. in 14. uro. Takrat bomo za promet zaprli del Prešernove ulice, in sicer od gostinskega lokala Pri lažnivi priči do slaščičarne Zvezda. Vse voznike prosimo za razumevanje in da naj osebne avtomobile v tem času parkirajo na drugih parkiriščih. V času Evropskega tedna mobilnosti, torej od 16. do 22. septembra, bo Celebus na vseh linijah vozil brezplačno.

Promocijska kampanja Celje se pelje trajnostno Z novo krovno znamko trajnostnega načina premikanja "Celje se pelje" želimo občanke in občane ter tudi obiskovalce navdušiti nad vsemi trajnostnimi oblikami mobilnosti, torej ne samo nad kolesarjenjem, temveč tudi nad hojo in vožnjo s Celebusom. Pri promociji kolesarskih povezav sodelujemo z Zavodom Vozim. David Razboršek, predstavnik Zavoda Vozim: "Kampanjo začenjamo z znamko Celje se pelje s kolesom. V mestu, kot je Celje, je vožnja s kolesom hitra, poceni, prijazna okolju ter zdrava za naše telo in um. Mestna občina Celje ima že zdaj dobro kolesarsko infrastrukturo. Ko bo prihodnje leto zaključila projekt in do konca uredila mrežo kolesarskih povezav, bo kolesarjenje še bolj varno in prijetno. Vsa velika mesta si prizadevajo postati 15-minutna mesta. To pomeni, da lahko občani, ko imajo opravke, pot od točke A do točke B na kolesu opravijo v 15 minutah. Celjani takšno mesto že imamo, zato vabimo vse, ki jim kolesarjenje še ni prišlo v navado, da sedejo na kolo. Prednosti, ki jih prinaša kolesarjenje, je res veliko. Ponosni smo, da so se nam kot ambasadorji kolesarjenja pridružili župan Bojan Šrot, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek. V kratkih filmih, ki jih delimo na družbenih omrežjih, lahko spoznate njihove kolesarske zgodbe in še marsikaj zanimivega."

Desettisoči registrirani uporabnik sistema KolesCE je 18-letni Tilen Stanko Konec avgusta se je v sistemu KolesCE registriral 10.000. uporabnik. To je 18-letni Tilen Stanko iz Tabora pri Vranskem, dijak 3. letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju, ki v prostem času zelo rad kolesari. Na nedavni novinarski konferenci smo mu izročili simbolično darilo, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v podjetju Nomago Marjan Beltram pa mu je podaril bon za letno naročnino premium za sistem KolesCE. Tilen Stanko: "Že dlje časa sem razmišljal, da bi se prijavil v sistem, vendar sem okleval, ker sem mislil, da je ta zapleten in ga ne bom znal uporabljati. Zdaj sem spoznal, da je zelo enostaven, zato sem ga priporočal tudi prijateljem in sošolcem. Tistega dne, ko sem se prijavil, sem bil na treningu nogometa. Peš bi moral iz centra mesta do Citycentra, vendar so me bolele noge, zato sem se na hitro odločil, da bom najel kolo. Ko sem si naložil aplikacijo in spoznal, da je celoten postopek najema zelo enostaven, sem bil navdušen. Od takrat dalje sem reden uporabnik. Ko sem v Celju in imam opravke, se vedno zapeljem s kolesom. Do zdaj sem se vozil z električnimi kolesi, seveda pa bom preizkusil tudi navadna. Tudi mi mladi se zavedamo, kako pomembna je trajnostna mobilnost. Želimo si, da bi generacije, ki bodo prišle za nami, živele v čistejšem okolju. Podnebne spremembe nas zelo skrbijo, zato podpiramo vse ukrepe, ki vodijo v trajnostni razvoj." Foto: MOC

