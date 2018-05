Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se zdravi dojenček z ošpicami, poroča časnik Večer. V stiku je bil z moškim, ki je pripotoval iz Srbije in zbolel za ošpicami, proti katerim ni bil cepljen. Na mariborski izpostavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so primer potrdili.

Kot navaja Večer, so bili na NIJZ o pojavu ošpic pri dečku obveščeni v soboto. Deček je star eno leto in je bil v stiku z moškim, ki so ga obravnavali pred slabima dvema tednoma.

Po obravnavi moškega z ošpicami pred dvema tednoma so ugotovili, da je bil deček z njim v stiku, zato so ga takrat tudi cepili proti ošpicam. Predhodno deček ni bil cepljen, saj še ni bil dovolj star za izvedbo cepljenja po programu. A cepljenje po stiku z ošpicami pri njem ni vzpostavilo pravočasne zaščite, so za Večer navedli na NIJZ. Kot dodajajo, deček ne obiskuje vrtca.

"Med vikendom je epidemiolog v pripravljenosti identificiral 57 kontaktov znotraj družine in zdravstvene službe. Vse kontakte smo pregledali in izvedli ustrezne preventivne ukrepe. Z izvedenimi ukrepi smo možnosti za nadaljnje širjenje ošpic maksimalno omejili," pravijo na NIJZ.