Za tanke na dražbi iztržili več, kot če bi jih peljali na odpad #video

Potem ko so v Slovenski vojski nedavno razprodali pilatuse, radarje in minomete, se je ministrstvo za obrambo odločilo tudi za prodajo druge odslužene vojaške opreme. Na seznamu za prodajo so se med drugim znašli tudi tanki, oklepniki in terenska vozila.

Novinar: Gašper Petovar/Video: Planet TV

Na pravkar zaključenem razpisu je Slovenska vojska prodala enega izmed 28 tankov M-55 s pripadajočo opremo in strelivom. Zakaj bodo odsluženi tank uporabljali na Češkem, ni povsem jasno, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

"Če nekdo kupuje tako zastarelo tehnologijo, čeprav je tank delujoč, to stori, da bi pridobil rezervne dele, denimo motor, menjalnik ali celo top," pojasnjuje direktor direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu Željko Kralj.

Mors: S prodajo odslužene vojaške opreme smo zadovoljni

Kljub nekaterim posodobitvam je tanku M-55 že davno odzvonilo. "To je tank, ki je začel nastajati takoj po drugi svetovni vojni in je bil prvič uporabljen v 50. letih preteklega stoletja," razlaga zgodovinar in kustos v Vojaškem muzeju Slovenske vojske Martin Premk.

Čeprav je razpis za prodajo tankov zaključen, bodo tanke in druga odslužena vojaška vozila po besedah Kralja na ministrstvu prodajali vse do odprodaje: "To bomo storili, da pridobimo čim več denarja. Z vsemi prodajami, tudi s prodajo omenjenega tanka, smo namreč zelo zadovoljni."

Na dražbah iztržili več, kot če bi staro opremo peljali na odpad

Poleg omenjenega tanka so prejšnji teden prodali še 115 drugih odsluženih vozil, za katera se na dražbi lahko poteguje vsak. "Pričakovali smo, da bomo iztržili 50 tisoč, na koncu pa smo dobili 250 tisoč evrov," pripoveduje Kralj.

Denar od prodaje bodo med drugim porabili za nove investicije v premičnine, vojaško oborožitev in opremo ter vzdrževanje nepremičnin in premičnin.

Kot so še poročali na Planet TV, se ministrstvu odsluženo opremo bolj splača prodati na dražbi, kot če bi jo odpeljali na odpad. Za star tank, za katerega so na dražbi iztržili 820 tisoč evrov, bi namreč na komunali dobili le od 2.700 do 4.500 evrov.

Za dobavo vojaških in intervencijskih vozil izbrali enega tujega in dva domača ponudnika



Medtem so na ministrstvu za obrambo za dobavitelja vojaških specialnih vozil izbrali avstrijsko podjetje Franz Achleitner, za dobavo srednjih specialnih kombiniranih vozil Avtotehno Vis, za dobavo intervencijskih vozil "pick up" pa Avtocenter Lovše.



Odpiranje ponudb za nabavo več sto vojaških terenskih vozil in specialnih vozil za potrebe ministrstva za obrambo ter uprave za zaščito in reševanje je na obrambnem ministrstvu potekalo 28. marca. Ponudbe za dobavo vozil je oddalo pet ponudnikov, od tega štirje domači in en tuji. (STA)