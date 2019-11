Za mišjo mrzlico letos zbolelo rekordno število ljudi #video

Letošnje indijansko poletje, ki se je z visokimi temperaturami zavleklo še pozno v oktober, je bilo idealno za razmnoževanje glodavcev. Letos zato pri nas beležimo tudi rekordno število primerov nevarne mišje mrzlice. Čeprav za to boleznijo umre malo obolelih, je smrtnost vseeno od 5- do 15-odstotna. In zmotno je prepričanje, da se moramo za okužbo miši ali podgan dotakniti. Dovolj je že, če samo vdihnemo viruse, ki so v njihovih iztrebkih.

Posledice mišje mrzlice so visoka vročina, glavobol, bolečina v mišicah in celo poškodbe ledvic, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. V primeru okužbe lahko pride tudi do smrti, pojasnjuje Eva Grilc s Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Za mišjo mrzlico letos zbolelo rekordno število ljudi

Letos je pri nas za mišjo mrzlico zbolelo 231 ljudi, kar je rekordno število. Razlog za to so še do nedavnega visoke temperature, ki so bile za glodavce zelo ugodne. "Takrat se populacija miši oziroma malih glodavcev bolj namnoži," razlaga Grilčeva.

Previdnost za to vseeno ni odveč. Na prvi pogled gre za nedolžno bolezen, ki pa lahko na človeku pusti hude posledice, je izkušnjo za Planet opisala gledalka, ki je omenjeno bolezen že prebolela: "Slabost je bila taka, da nisem mogla roke dvigniti. Bolela me je vsaka mišica in vsaka kost. Nisem vedela, kaj je, mislila sem, da imam trebušno gripo."

Okužba lahko prizadene ledvice, pride lahko tudi do smrti

Grilčeva pojasnjuje, da okužba lahko prizadene tudi ledvice in da je za krajši čas potrebno zdravljenje v bolnišnici oziroma tudi podporna dializa. Na NIJZ ljudem zato svetujejo, da v primeru, če čistijo prostore s sledovi ali iztrebki glodavcev, slednje najprej temeljito prezračijo.

86 primerov okužb so letos zabeležili v jugozahodni Sloveniji, 81 na Podravskem, 20 pa na Koroškem. Letošnja rekordna sezona se počasi končuje, zato na infekcijski kliniki trenutno ni okuženih. Svoje bodo prispevale tudi nizke temperature, ki nas po napovedih vremenoslovcev čakajo že kmalu, so še poročali na Planetu.