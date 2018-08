Za kranjskega župana bo kandidiral Matjaž Rakovec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Rakovec bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Mestne občine Kranj, so sporočili iz njegovega volilnega odbora, pobudnik katerega je občinski odbor SD Kranj. Rakovec želi Kranju, v katerem vidi številne priložnosti in ogromno ljudi z vizijo, vrniti nekdanji sloves inovativnosti in razvoja.