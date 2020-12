Ob koncu tedna se nam obetajo padavine

Danes bo sprva oblačno, rahle padavine bodo postopno ponehale. Popoldne se bo ponekod delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Ponoči bo po nižinah večinoma nastala megla, sicer pa bo deloma jasno. Jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju okoli 5, v alpskih dolinah do –5 stopinj Celzija.

Jutri se bo od jugozahoda pooblačilo, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Nekaj sonca bo na Štajerskem in v Pomurju, popoldne se bo tam krepil jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na vzhodu in na Primorskem pa od 8 do 12 stopinj Celzija.

V noči na soboto se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. V soboto bo pretežno oblačno, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo padavine. Predvsem na Gorenjskem bo lahko snežilo do nižin. Ob morju bo pihal jugo.

V nedeljo bodo padavine zajele vso Slovenijo. Jugo ob morju bo oslabel.