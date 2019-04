Za 36-letnega voznika usoden trk z avtobusom

Po prvih podatkih naj bi voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Laškega, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtobus, s katerim je nasproti pravilno pripeljala 45-letna voznica. V prometni nesreči so se lažje poškodovali 45-letna voznica avtobusa in vsi trije potniki avtobusa, stari 23, 51 in 52 let.