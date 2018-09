Z ubojem grozil policistom in pristal na prisilnem psihiatričnem zdravljenju

Črnomaljski policisti so v torek prejeli več klicev 40-letnika, ki je grozil s pobojem policistov in njihovih družin. Moškega so v hitri akciji prijeli v bližnjem zdravstvenem domu, kjer so opazili, da se je zatekel. Odvzeli so mu prostost, zdravnik pa mu je po pregledu odredil prisilno hospitalizacijo v psihiatrični bolnišnici.