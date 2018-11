Z lažno pošto pridobil skoraj pet tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so v preteklem tednu odvzeli prostost 28-letnemu osumljencu, ki je septembra ogoljufal več kot 70 fizičnih oseb na način, da jim je prek lažnega podjetja po pošti poslal pisemske pošiljke z odkupnino in si tako pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 4.737 evrov.

Naslovnike je zavedel s pošiljko, ki je bila opremljena s štampiljko "strogo zaupno" in navedbo zaupanja vrednega organa, ki dejansko pošilja določene zahteve v zvezi z opravljanjem samostojne obrti. Prejemniki pisemskih pošiljk pa so bili izključno samo samostojni podjetniki.

Pošiljal v imenu lažnega podjetja

Foto: STA Policisti so ugotovili, da je 28-letnik konec avgusta z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi sklenil pogodbo z družbo, ki se ukvarja s poštnimi storitvami, v imenu lažno registrirane družbe Xelio Icc ter tako z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto več kot 70 samostojnih podjetnikov. Ti so prejeli pisemske pošiljke z odkupnino v višini 59,97 evra, ki pa jih niso naročili. V pošiljki so prejeli t. i. dosmrtni dostop do spletnega mesta www.pogodba.org.

Osumljeni je 4. septembra v poštnem logističnem centru v Ljubljani oddal 354 paketov od lažne družbe, pri čemer je bil kot pošiljatelj paketa naveden Davčni in pravni institut EU, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana. Kuverta je bila opremljena s štampiljko, rdeče barve - napis "strogo zaupno", kot prejemniki pa so bili navedeni samostojni podjetniki iz celotnega območja Slovenije.

Naslednji dan, 5. septembra, so na družbi s poštnimi storitvami začeli prejemati klice - reklamacije naslovnikov, da jim vsebina paketa ni poznana in da tega niso naročili. Omenjene pakete je z odkupnino plačalo 79 samostojnih podjetnikov, medtem ko je bilo 275 paketov umaknjenih iz pošiljanja.

V preteklosti so ga že obravnavali

Po preverjanju so kriminalisti ugotovili, da družbi Xelio Icc ter Davčni in pravni institut EU v Sloveniji ne obstajata.

Policisti so opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli več elektronskih naprav in nosilcev podatkov (USB-ključki, tablični računalnik, mobilni telefon).

Osemindvajsetletnik je osumljen goljufije, policisti so ga privedli na zaslišanje, sodnik pa mu je odredil pripor. V preteklosti je bil že obravnavan za podobna dejanja.