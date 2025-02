Na Policijski upravi Koper so z informacijami o dogodku skopi. Za STA so potrdili le, da so že opravili ogled kraja dogodka, zdaj pa nadaljujejo zbiranje obvestil.

To je že drugi primer skrunitve pročelja kulturne dediščine v Kopru v zadnjih tednih. Minuli mesec so namreč neznani storilci oskrunili tudi fasado bližnje stolne cerkve, na katero so zapisali grafit s protisrbsko vsebino, kar sta takrat obsodila tako koprski pravoslavni paroh Dejan Mandić kot koprski župnik Primož Krečič.

Foto: STA