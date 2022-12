Z digitalnim opismenjevanjem pomagajo družinam v stiski

Oglasno sporočilo

Digitalna pismenost je ena od zelo pomembnih vseživljenjskih kompetenc, ki nam pomagajo, da se lahko uspešno vključimo v današnjo družbo in v njej tudi bolje in lažje živimo. V Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje so tako v okviru projekta Veriga dobrih ljudi za družine v stiski izvajali delavnice tudi na temo digitalnega opismenjevanja. Izvedbo delavnic in pridobivanje digitalnih veščin je kot partner projekta Veriga dobrih ljudi z donacijo omogočil tudi Hisense , ki kot tehnološko podjetje stremi k razvoju tehnologije ter družbi na različne načine tudi vrača.

Otroci in mladostniki iz socialno ogroženih družin so se med poletjem udeležili delavnic na temo digitalnega opismenjevanja.

Koristne vsebine tako za starše kot za otroke

Osnovna digitalna znanja so danes nepogrešljiva in so nam lahko v pomoč na marsikaterem področju. Na ZPM Ljubljana Moste-Polje so v okviru projekta Veriga dobrih ljudi digitalno opismenjevali tako starše kot otroke. Starši so na delavnici med drugim spoznavali uporabne aplikacije za vodenje gospodinjstva, se seznanili z digitalnimi potrdili – kako jih pridobiti, za kaj jih uporabljati –, s spletnim bančništvom, uporabo spletnih in mobilnih bank …

Seznanili so se tudi s portali zVem, e-Uprava in e-Davki ter izvedeli, kako lahko uradne zadeve uredijo kar prek spleta in imajo hkrati tudi več nadzora nad vsemi prošnjami in odločbami, zdravstveno dokumentacijo, izdanimi recepti in napotnicami za vso družino. Na delavnicah so skupaj z mentorji reševali konkretne težave, na katere so naleteli pri uporabi digitalnih storitev in orodij, ter tako naredili dodatni korak v digitalni svet.

V okviru projekta so potekali še individualni razgovori z družinami v stiski, na katerih so jim svetovali glede finančne pismenosti. To je vključevalo uporabo aplikacij za beleženje stroškov in pomoč pri uporabi spletne banke.

Poletje v znamenju programiranja

Digitalno znanje so med poletjem nabirali tudi otroci in mladostniki iz socialno ogroženih družin, ki so se udeležili delavnic programiranja. "Ful mi je bila zanimiva delavnica, ker sem se naučil veliko novega o računalnikih, pa še zabavno je bilo!" je le eden izmed številnih pozitivnih odzivov udeležencev, ki so jim delavnice zagotovo polepšale poletje in jih opremile z novim znanjem.

Izvedbo delavnic in pridobivanje digitalnih veščin je kot partner projekta podprl Hisense.

Kot partner za digitalno pismenost pri projektu Veriga dobrih ljudi je tako tudi Hisense prispeval en delček k opolnomočenju družin v stiski pri uporabi tehnologije in usvajanju digitalnih kompetenc, ki so nujno potrebne za enostavnejše življenje ter boljšo vključenost v družbo.

Naročnik oglasnega sporočila je HISENSE.