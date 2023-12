Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzajemna bo na ustavno sodišče podala pobudo za presojo ustavnosti in predlog za zadržanje izvajanja zakona o statusnem preoblikovanju te zavarovalnice. Zakon po njihovem protiustavno posega v lastninsko pravico članic in članov Vzajemne ter v svobodno gospodarsko pobudo, poroča N1.

Vzajemna bo v sredo sprejet zakon o statusnem preoblikovanju te zavarovalnice izpodbijala na ustavnem sodišču.

"Po našem mnenju in mnenju pravnih strokovnjakov zakon protiustavno posega v lastninsko pravico članic in članov Vzajemne ter svobodno gospodarsko pobudo," so navedli v pisnem odgovoru za N1.

Zakon predvideva, da naj bi se Vzajemna, ki 93 odstotkov prometa ustvarja iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preoblikovala v delniško družbo. Svojemu ustanovitelju ZZZS bo vrnila njegov vložek ob ustanovitvi bodisi v denarju ali v delnicah. Približno 800 tisoč zavarovancem se bodo izplačali njihovi deleži oziroma bodo dobili delnice preoblikovane družbe.

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obstoječi obliki bo ukinjeno 1. januarja 2024, ko bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v skladu z julija sprejeto novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek.

"O možnem terminu za izplačila upravičencem je še prezgodaj govoriti, ker bo izvrševanje zakona na strani Vzajemne v pretežni meri odvisno od aktivnosti ministrstva za finance," so na vprašanje, kdaj načrtujejo začetek izplačevanj, za N1 še odgovorili v zavarovalnici.