Neprimerno vedenje med vklopom v živo: v skupini tudi član poslovodstva DRI #video

Našo novinarsko kolegico Tjašo Petrič s Kanala A je v petek med javljanjem v živo s Planice obkrožila skupina opitih moških, ki so se neprimerno vedli, član skupine je novinarki postavil vulgarno vprašanje. V skupini moških je bil tudi Tadej Veber, član poslovodstva državne družbe DRI.

Posnetek je hitro zakrožil po medmrežju.

"Nadzorni svet se bo z dogodkom seznanil in ukrepal z vsemi pristojnostmi. To je vse, kar lahko povem v tem trenutku," nam je dejal prvi nadzornik Družbe za razvoj infrastrukture (DRI) Damir Topolko in dodal, da datuma, kdaj bodo zasedali, še niso določili.

Direktorja DRI Jurija Kača nam ni uspelo priklicati.

V preteklosti svetoval na ministrstvih

Veber, ki je član poslovodstva DRI, je v preteklosti deloval kot svetovalec ministra za kulturo za strateške naložbe v takratnem ministrstvu za kulturo ter kot svetovalec v kabinetu ministrstva za infrastrukturo in prostor, piše na spletni strani DRI.

Kot poroča 24 ur.com, se je novinarka z dvema od akterjev tega posnetka srečala danes in, kot je povedala za portal, sta se ji oba opravičila.

DRI oziroma Družba za razvoj infrastrukture deluje od aprila 2011. Lastnik je Republika Slovenija, področja delovanja pa so železniška infrastruktura, cestno-prometna infrastruktura, komunalna in vodna infrastruktura, stavbe, promet.