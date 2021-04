Vučko se ne bo upokojil, še pet let bo direktor državne volilne komisije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državna volilna komisija (DVK) bo popoldan odločala o imenovanju nekdanjega poslanca in politika LDS Dušana Vučka za direktorja službe DVK še za tretji petletni mandat. Drugi petletni mandat se Vučku izteče 9. avgusta. Po neuradnih informacijah bo Vučko septembra izpolnil pogoje za upokojitev. Podaljšanje mandata še za pet let kaže, da se ne namerava upokojiti, kar se mu tudi ne bi splačalo. Odmere pokojnin za moške so trenutno nizke, država jih postopoma viša, da bi moške izenačila z ženskami.