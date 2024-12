Vsak izmed nas lahko dela dobra dela

Če imate voljo, čas in pripravljenost pomagati, lahko osrečite marsikoga, s tem pa tudi sebe. Dobra dela nam namreč prinašajo občutek zadovoljstva, sreče in povezanosti. Dobrodelni smo lahko na različne načine.

Foto: SPAR

Ponudite družbo osamljenim

Veliko ljudi je osamljenih, kar je v (pred)prazničnih dneh še posebej težko zanje. Obiščite stare starše, tete in strice, ki živijo sami in si želijo družbe. Povabite jih na predstavo, v kino ali le na sprehod med lučkami. Če jim boste podarili še kakšno malenkost, pa jim boste zagotovo polepšali praznike.

Že malenkost, kot je pogovor, lahko osamljenemu človeku polepša dan. Foto: SPAR

Pomagajte ljudem s svojimi veščinami

Ali dobro kuhate, radi pečete praznične dobrote, znate šivati, popraviti kakšno stvar, ki se je pokvarila, ali pa se dobro znajdete v delavnici? Vse to so vaše supermoči, s katerimi lahko nekomu pomagate in ga osrečite. Pomislite, ali morda poznate družino, ki potrebuje pomoč, in jim jo nesebično ponudite.

Podarite hrano, oblačila in igrače

Imate doma konzervirano hrano z daljšim rokom uporabe, oblačila, ki jih ne nosite več, ali igrače, ki so jih otroci že prerasli? Podarite jih nekomu, ki vse to res potrebuje, ali organizacijam, ki zbirajo potrebščine za socialno šibkejše. Za otroke lahko pripravite tudi vrečke presenečenja, ki jih napolnite s sladkimi presenečenji, knjigicami in igračkami. Ideje poiščite v Sparovem novem katalogu Igrače 2024.

Foto: SPAR

Izkažite hvaležnost s pozornostjo

Dobro delo naredimo tudi s tem, ko nekomu pokažemo, da smo mu hvaležni. Bi se radi zahvalili prijatelju, ki vam vedno priskoči na pomoč pri raznih popravilih in opravilih? Ali prijateljici, ki vas vedno posluša in ima rešitev ali nasvet za vsako vašo težavo? Prijatelja odpeljite na tekmo in druženje ob dobri hrani in pijači, prijateljici pa podarite na primer dišavo za prostor, ali jo povabite na klepet ob kavi in piškotih.

Zahvalite se prostovoljnim gasilcem z Dobrimi piškoti za dobre ljudi Posebno zahvalo in priznanje za svoji požrtvovalnost in srčnost si zaslužijo tudi prostovoljni gasilci. Ti dobri možje so ves čas v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč, zato se nanje lahko vedno zanesemo. Pokažite svojo srčnost tudi vi in z nakupom Dobrih piškotov za dobre ljudi prispevajte k donaciji Gasilski zvezi Slovenije, ki ji bodo v SPAR-u namenili izkupiček od prodaje slastnih lešnikovih srčkov in tako podprli vstop mladih v gasilske vrste.

Foto: SPAR

Naročnik oglasne vsebine je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.