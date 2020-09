Vrtovec: Pri drugem tiru dosegli pomembno etapno zmago

Pridobitev 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev za drugi tir je po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca pomembna etapna zmaga. Evropska komisija priznava, da drugi tir ni pomemben samo za Slovenijo, ampak tudi Evropo, je še poudaril in dodal, da se mora projekt nadaljevati po začrtani časovnici in bo leta 2026 v uporabi.

Evropska komisija je pri projektu drugi tir pomemben partner, saj je pri finančni konstrukciji načrtovanih skoraj za petino oz. 250 milijonov evrov nepovratnih sredstev, je odobritev sredstev v današnji izjavi komentiral minister Jernej Vrtovec. Kot je spomnil, je komisija že odobrila 44,3 milijona evrov evropskih sredstev za pripravljalna dela in 109 milijonov evrov za gradnjo sedmih tunelov na trasi.

Z dodelitvijo 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev, ki jim je treba prišteti še obvezni delež Slovenije v višini 14 milijonov evrov in so namenjena izgradnji osmega predora in dveh viaduktov, smo po Vrtovčevih besedah dosegli pomemben etapni cilj.

Dejal je, da je bil postopek dolgotrajen in vse prej kot enostaven, ugoden razplet pa je pripisal dobremu sodelovanju infrastrukturnega ministrstva, družbe 2TDK in službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko. "Pri tej odločitvi se kaže, da Evropska komisija v vsej svoji polnosti priznava, da je drugi tir pomemben projekt za celotno Evropo, ne samo za Slovenijo," je prepričan minister.

Zorko: Finančna konstrukcija je zaprta

Generalni direktor 2TDK Dušan Zorko je dodal, da dodelitev 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev za 2TDK pomeni zaprto finančno konstrukcijo. "Pomeni, da je Evropa drugi tir dokončno prepoznala kot pomemben projekt," se je strinjal z ministrom. Zdaj bodo lahko po njegovih besedah med drugim nadaljevali tudi pogovore z Evropsko investicijsko banko.

Gradnja nove 27-kilometrske proge se mora nadaljevati po začrtani časovnici, in sicer da bo končana leta 2025 in šla v uporabo leto pozneje, je v današnji izjavi še izpostavil minister in dodal, da bo edino tako Slovenija lahko v polni meri izkoristila svoj izjemen geostrateški položaj in pospešila razvoj Luke Koper, Slovenskih železnic in celotnega gospodarstva.