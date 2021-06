Vročina bo nekoliko popustila šele v soboto #video

Do vključno petka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru je predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Danes bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo po večini sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu nastale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo zapihala šibka burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. Predvsem v hribih severne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Vročina bo nekoliko popustila.

V nedeljo bo dokaj sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.