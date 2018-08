Vrhovno sodišče pritrdilo Živčec Kalanovi pri izplačilu 50 tisoč evrov odpravnine

Vrhovno sodišče je danes razveljavilo prvo- in drugostopenjsko odločitev delovnega in socialnega sodišča v tožbi nekdanje predsednice zdravniške zbornice Gordane Živčec Kalan za izplačilo razlike v plači za 50 tisoč evrov. Kot je pojasnila Živčec Kalanova, je vrhovno sodišče ugotovilo, da je bila njena pogodba o zaposlitvi veljavna.

Živčec Kalanova je z odločitvijo sodišča zadovoljna. Izplačanega ne bo dobila vsega zneska odpravnine in nagrade, ki bi ji pripadla, a gre po njenih besedah predvsem za moralno zmago, saj je dokazala, da je bila njena pogodba veljavna. Zbornica bo prav tako morala poravnati sodne stroške.

Zaradi spornih zadev med mandatom so se uprli člani zbornice

Živčec Kalanova je funkcijo poklicne predsednice stanovske organizacije zdravnikov opravljala od avgusta 2008 do oktobra 2012 za 80 odstotkov delovnega časa, preostalo petino pa je opravila v izolskem zdravstvenem domu. V pogodbi o zaposlitvi je imela tudi določilo o izplačilu odpravnine v vrednosti šestih mesečnih plač in 13. plače. A ker je njen naslednik Andrej Možina menil, da je to nepravično do članstva, ki zbornico plačuje, je na račun prejela izplačila treh plač, zmanjšanih za 20 odstotkov.

Potem ko se je razvedelo, kolikšna odpravnina ji pripada po pogodbi po koncu mandata, naj bi se članstvo zbornice uprlo in zaradi spornih zadev, ki so odmevale v njenem mandatu, zahtevalo, da odpravnine ne dobi.

Skupščina zbornice je nato sprejela sklep o odpravnini in ji po poročanju Dela izplačala dobrih 12 tisoč evrov. S tem Živčec Kalanova ni bila zadovoljna in je s tožbo terjala vso odpravnino v vrednosti dobrih 50 tisoč evrov, češ, da ji ta pripada v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

Delovno sodišče je menilo, da zbornice pogodba o zaposlitvi ne zavezuje, ker jo je v njenem imenu sklenila nepooblaščena oseba, za to pristojni organ (skupščina) pa je ni niti naknadno odobril. Čeprav je obstajalo faktično delovno razmerje, pogodba po mnenju delovnega sodišča ni veljavna, zato je odločilo, da Živčec Kalanovi ne pripada šest mesečnih plač ob prenehanju mandata, prav tako ne nagradi za leti 2012 in 2013.