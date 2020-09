Vrhovno sodišče obsoja fizični napad na sodnika, ki se je zgodil med sodno obravnavo na Okrajnem sodišču na Ptuju. V sporočilu za javnost so danes še zapisali, da ne gre za osamljen primer pritiskov in nadlegovanj zaradi opravljanja sodniške funkcije. Kot so še zapisali, ne verbalno ne fizično nasilje ne sme postati del civilizirane družbe.

Obtoženec je pred dnevi udaril okrajnega sodnika iz Ljutomera, ki je v sodnem postopku nastopil v vlogi priče. Kolikor je do zdaj znano, je bil sodnik že dalj časa žrtev nadlegovanja in stalnih pritiskov omenjenega obtoženca, so zapisali. Nadlegovanja in pritiski so se vrstili vse od takrat, ko je sodnik pred leti odločal v postopku, v katerem je obtoženec nastopil kot stranka.

Ne gre za osamljen primer

Vrhovno sodišče ob tem ugotavlja, da ne gre za osamljen primer, saj o podobnih pritiskih in tudi nadlegovanjih zaradi opravljanja sodniške funkcije večkrat poročajo tudi drugi sodniki. Ob tem sprašujejo, zakaj državi ne uspe zaščititi sodnikov kot državnih funkcionarjev, ki skrbijo za pravno varnost državljanov oziroma pravno varnost v najširšem smislu. Ne verbalno ne fizično nasilje namreč ni in tudi ne sme postati del civilizirane družbe, so zapisali.

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je že opravil pogovor z napadenim sodnikom, ki je zaradi nasilnega incidenta še vedno pretresen, so že zapisali. Florjančič je na podlagi dostopnih informacij še ocenil, da na sodni obravnavi, na kateri je prišlo do incidenta, niso bili sprejeti ustrezni varnostni ukrepi, piše STA.