Vrh slovenske politike razpravljal o volilni zakonodaji, uvedbi pokrajin in podnebni politiki

Vrh slovenske politike je danes spregovoril tudi o uvedbi pokrajin, podnebni politiki in spremembah volilne zakonodaje. Po besedah predsednika republike Boruta Pahorja bodo pozvali vodje poslanskih skupin, ki podpirajo ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu, da januarja predlog dokončno uskladijo in zanj začnejo zbirati podpise.

Pahor je po tradicionalnem letnem srečanju s predsedniki vlade, državnega zbora in državnega sveta menil, da je sprememba volilne zakonodaje v skladu z odločbo ustavnega sodišča osrednje politično vprašanje Slovenije v strateškem smislu.

V sedmih krogih pogajanj s pogajalci parlamentarnih strank in po dveh srečanjih s predsedniki in vodji poslanskih skupin Pahor ugotavlja, da so končali pripravo predloga za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu. Ta odločitev zahteva v DZ 60 ali več glasov. Po njegovem mnenju morajo narediti še en korak naprej, da bi prav tako končali tudi predlog za spremembo meja volilnih okrajev kot alternativo prvi rešitvi.

Ko bo zbranih 60 podpisov, gre predlog v DZ

Foto: Samo Drobne Štirje predsedniki so se danes odločili, da bodo pozvali vodje poslanskih skupin, da januarja dokončno uskladijo predlog za ukinitev meja volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu in začnejo za ta predlog zbirati podpise. "Če in ko bo zbranih 60 ali več podpisov poslancev, bo tak predlog uvrščen v postopek DZ," je napovedal Pahor.

Prav tako so danes sklenili, da se s tistimi vodji poslanskih skupin, ki želijo, da dokončajo tudi delo glede spremembe meja volilnih okrajev, januarja sestanejo z ministrom za javno upravo. Tako bi po njegovem mnenju prišli do tega, da bi v začetku prihodnjega leta poslanci imeli pred seboj obe možnosti za spremembo volilne zakonodaje.

Šarec se zavzema za ukinitev volilnih okrajev

Premier Marjan Šarec je menil, da je ministrstvo za javno upravo svojo nalogo opravilo zelo dobro in pripravilo tudi simulacije sprememb volilnih okrajev. Šarec se sicer zavzema za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu, saj bi to najbolj omogočilo večji vpliv volivcev na izbiro poslancev.

Predsednik DZ Dejan Židan si želi, da bi stranke, ki so javno napovedale podporo ukinitvi volilnih okrajev, to pokazale tudi s podpisi vseh svojih poslancev. Obenem je spomnil na soglasje na torkovi okrogli mizi v organizaciji kluba poslank, da je treba pri spremembi te zakonodaje povečati tudi spolne kvote, kar bi omogočilo izvolitev več poslank.

Predsednik DS Alojz Kovšca je spomnil na odločitev ustavnega sodišča, da je tudi zakon o državnem svetu ustavno sporen v točki, ki govori o možnosti pritožbe na izvolitev v DS. V DZ so že vložili novelo zakona, s katero to upoštevajo. Predvidevajo, da bo obravnavana na januarski seji.

Pokrajine: delo je bilo opravljeno imenitno

Predsedniki so spregovorili o ustanavljanju pokrajin. Pahor je spomnil na sklep na lanskem srečanju predsednikov, da pod pokroviteljstvom DS delovna skupina začne pripravo okvirov nove pokrajinske zakonodaje. Danes so menili, da je delo opravljeno imenitno. Dogovorili so se, da v prihodnjih dveh mesecih, ko bo na vrsti priprava na spremembe zakonov za uvedbo pokrajin, sodeluje pri delu delovne skupine tudi minister za finance. To bi po Pahorjevem mnenju pomenilo, da lahko delovna skupina pripravi enega od najbolj zahtevnih zakonov, to je zakon o financiranju pokrajin.

Šarec je poudaril, da je vlada ustanavljanju pokrajin naklonjena, treba pa bo rešiti vprašanje, kakšne naloge bodo imele in kje bodo sedeži pokrajin. "Tako da pokrajine ne bodo same sebi namen, ampak bodo služile izvajanju nalog ter bodo državljani od tega kaj imeli," je dodal.