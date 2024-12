Vremenoslovec Blaž Šter o tem, kaj nas čaka prihodnji teden

Na Primorskem piha močna burja, najmočnejše sunke so izmerili v Vipavski dolini, in sicer do 130 kilometrov na uro. Na Arsu, kjer so zaradi vetra izdali opozorilo, pričakujejo, da se bo burja v naslednjih urah še okrepila. Zaradi burje je na primorski avtocesti zaprt tudi predor Kastelec v smeri proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.

Poleg predora je zaradi burje na primorski avtocesti zaprt tudi uvoz Kastelec, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti.

Na regionalni cesti Ajdovščina-Selo je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom ter na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina ter Selo-Ajševica-Vogrsko pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, še navaja prometnoinformacijski center.

Kot je za STA pojasnil dežurni meteorolog na agenciji za okolje (Arso) Blaž Šter, predor Kastelec zapirajo tudi pri burji, ki ne presega 100 kilometrov na uro. Predvidevajo, da trenutno veter tam piha okoli 80 kilometrov na uro, saj so podobne hitrosti izmerili tudi v okolici Postojne in nad morjem.

Veter se bo umirl šele v ponedeljek popoldne

Po njegovih navedbah trenutno najbolj piha na Vipavskem, kjer burja dosega hitrost do 130 kilometrov na uro, še močnejšo pričakujejo do približno polnoči. Proti jutru bo burja po napovedih nekoliko oslabela, bo pa še vedno dosegala hitrosti nad 100 kilometrov na uro. Zato so na Arsu do ponedeljka zjutraj tudi izdali opozorilo oranžne stopnje. V ponedeljek čez dan se bo veter počasi umirjal, bo pa še vedno vetrovno.

Burja piha tudi drugod na Primorskem. Hitrosti so nekoliko nižje, še vedno pa izrazite, je pojasnil Šter. Omenil je, da so hidrologi izdali tudi opozorilo zaradi povišanega valovanja morja, saj ponoči močan veter pričakujejo tudi nad morjem. Burji je izpostavljena predvsem piranska Punta, je opozoril. Po nižinah na Primorskem tako pričakujejo hitrosti vetra do 100 kilometrov na uro, vetrovno pa bo ponoči tudi marsikje po Sloveniji, je napovedal.

Vremenoslovci ponoči pričakujejo tudi rahle do zmerne padavine, po nižinah v notranjosti bo rahel sneg in dež. V glavnem po nižinah ne pričakujejo snežne odeje, predvsem na jugu Slovenije bi bila lahko debela od pet do deset centimetrov, morda ponekod na Kočevskem do 15 centimetrov.