Vreme: Vikend bo lep, že v ponedeljek pa ...

Pred nami je jasen dan, v zahodnih krajih se občasno ponekod lahko pojavi več oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

V ponedeljek vremenska sprememba

Tudi v soboto bo pretežno jasno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem občasno zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija.

V začetku prihodnjega tedna lahko ponekod dežuje. Foto: Arso

V nedeljo se vreme do večera še ne bo kaj dosti spremenilo, v noči na ponedeljek pa se bo na zahodu oblačnost zgostila, pojavljale se bodo krajevne padavine, so napovedali na Agenciji za okolje. V ponedeljek bo povsod pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, ob morju tudi kakšna nevihta.