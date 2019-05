Več sonca in jasnine, popoldne možne tudi plohe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bomo imeli delno jasno vreme, popoldne so možne tudi plohe. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo bolj pogoste na zahodu države.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sprva ponekod še pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Ponekod bo zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

Petkove najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Foto: zajem zaslona

Na zahodu možne plohe, na vzhodu nekaj več jasnine

V soboto dopoldne bo na vzhodu delno jasno, popoldne se bo tudi tam pooblačilo. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno.

Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj Celzija.

V soboto dopoldne bo na vzhodu delno jasno, popoldne se bo tudi tam pooblačilo. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Foto: zajem zaslona

V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Te bodo pogostejše v zahodni Sloveniji, medtem ko bo na severovzhodu države povečini suho, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).